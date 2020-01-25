Gündem Deprem bölgesinde acil yardım malzemeleri dronelar ile sevk edildi
ELAZİĞ

Deprem bölgesinde acil yardım malzemeleri drone'lar ile sevk edildi

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne, deprem bölgesinde kaldırılan drone'lar aracılığıyla aktarılan görüntülerle arama ve kurtarma ekipleri ile acil yardım malzemelerinin sevki sağlandı.

Haber Merkezi DHA
Deprem bölgesinde drone'lar hızlı müdahaleyi sağladı
Deprem bölgesinde drone'lar hızlı müdahaleyi sağladı

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağını belirleyen 'Türkiye Afet Müdahale Planı' (TAMP) doğrultusunda çalışmaya başladı.

DHA
Deprem bölgesinde drone'lar ile yıkılan yerler hızlıca tespit edilerek müdahale ekipleri oluşturuldu.

YARDIMLARIN NEREYE NASIL YAPILACAĞI HAVADAN BELİRLENDİ

  • Merkeze gelen bilgi akışının yanı sıra, deprem bölgesinde kaldırılan drone'lar ile tespit edilen görüntüler, anlık olarak acil durum merkezideki dev ekrana yansıtıldı. Drone görüntüleri, nereye nasıl yardım yapılacağı konusunda yardımcı oldu. Drone'ların tespit ettiği yıkılan ve hasar gören binalara hemen arama ve kurtarma ekipleri ile acil yardım malzemeleri sevk edildi. Böylece doğru ve hızlı koordinasyon sağlandı. Bölgeden gelen talepler doğrultusunda gönderilen yardım malzemeleri arasında ilk sırayı çadır, battaniye ve yatak aldı.

DHA
Deprem bölgesinde drone'lar ile yıkılan yerler hızlıca tespit edilerek müdahale ekipleri oluşturuldu.

28 HİZMET GRUBU BULUNUYOR

Merkezde yürütülen hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 28 hizmet grubu bulunuyor. Afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren TAMP'ın bilişim altyapısını 'Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi' oluşturuyor. Merkezde, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri nöbet değişimi yaparak çalıştı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki ekipleri İçişleri Bakan Yardımcıları yönetiyor. Depremden sonra gece merkezi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yönetirken, sabah saatlerinde nöbeti Çataklı’dan devralan Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce koordinasyon çalışmalarını yönetiyor.

AA
Deprem bölgesinde drone'lar ile yıkılan yerler hızlıca tespit edilerek müdahale ekipleri oluşturuldu.

AA
Deprem bölgesinde drone'lar ile yıkılan yerler hızlıca tespit edilerek müdahale ekipleri oluşturuldu.

AA
Deprem bölgesinde drone'lar ile yıkılan yerler hızlıca tespit edilerek müdahale ekipleri oluşturuldu.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.

AA
Deprem bölgesi havadan görüntülendi.
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