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Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına bu hafta başlanması planlanıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler büyük yıkıma neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki illerde inşa edilecek kalıcı konutların projelerini yaptıklarını belirterek, "Pek çok yerde de inşallah bu hafta itibarıyla yapım çalışmalarına başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

13:41 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Bakan Karaismailoğlu Hatay'da.

Bakan Karaismailoğlu Hatay'da.

Karaismailoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Karaismailoğlu, devlet ile milletin kenetlendiğini ve her geçen günün bir önceki günden daha iyi olacağını ifade ederek, topyekün seferberlik halinde bir mücadelede bulunduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, konteyner ve çadırlarda kalan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mücadele içinde olduklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Binlerce arkadaşımız, vatandaşımızın, milletimizin arzu ve isteklerini karşılamak için 24 saat çalışıyoruz. Depremden dakikalar sonra bütün bakan arkadaşlarımızla bölgeye intikal ettik. Bir taraftan enkazları kaldırıyoruz, bir taraftan da şehirlerimizin ticaretinin ve ekonomik hayatının biraz daha canlanması için teşvikler getiriyoruz. Tek tük de olsa dükkanlarımız açılmaya başladı. Bölgeden, depremden etkilenmeyen şehirlere önemli bir göç oldu. İnşallah kısa zamanda buralar hareketlendiğinde bu vatandaşlarımızı tekrar kendi yaşam alanlarına döndüreceğiz."


"Milletimiz bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını çok iyi bilmekte"

Karaismailoğlu, herkesin işini gayet iyi yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Kalıcı konutların plan, projelerini de yaptık. Pek çok yerde de inşallah bu hafta itibarıyla yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu kadar büyük bir afete bu süre içinde müdahale eden ve aksiyon alan, binlerce vatandaşımızı enkaz altından kaldıran Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliğidir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecek. Kimsenin dezenformasyonlarına, yanlışlarına kapılmadan işimizi gayet iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını çok iyi bilmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaptığımız planlamalar çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek."


Karaismailoğlu, devletin bütün çalışanlarının bölgede vatandaşlarla sorunların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Buraları canlandırmadan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle beraber zorlukların üstesinden kalkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi birden vuran deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 500 kilometre çaptaki 14 milyon insanı etkiledi. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Yıkık, acil yıkılacak 203 bin 958 bina var'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye gönderdiğimiz ekiplerle bin 757 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık' diyen Erdoğan, 'Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Elbette kimi eksiklikleri, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır ama herkes şahit ki olabilecek en hızlı şekilde yardıma koştuk'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca depremle ilgili olarak, ''Sorulması gereken hesapları da adli, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' dedi.


#- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
#Hatay
#Hatay Kırıkhan Kriz Merkezi
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına bu hafta başlanması planlanıyor
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