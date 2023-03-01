Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına bu hafta başlanması planlanıyor

Bakan Karaismailoğlu Hatay'da.
Karaismailoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki kriz merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Karaismailoğlu, devlet ile milletin kenetlendiğini ve her geçen günün bir önceki günden daha iyi olacağını ifade ederek, topyekün seferberlik halinde bir mücadelede bulunduklarını belirtti.
Karaismailoğlu, konteyner ve çadırlarda kalan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir mücadele içinde olduklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Milletimiz bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını çok iyi bilmekte"
Karaismailoğlu, herkesin işini gayet iyi yaptığını belirterek şunları kaydetti:
Karaismailoğlu, devletin bütün çalışanlarının bölgede vatandaşlarla sorunların üstesinden gelmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirerek, "Buraları canlandırmadan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Sizlerin desteğiyle beraber zorlukların üstesinden kalkmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.