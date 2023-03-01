Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımına bu hafta başlanması planlanıyor

"Kalıcı konutların plan, projelerini de yaptık. Pek çok yerde de inşallah bu hafta itibarıyla yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu kadar büyük bir afete bu süre içinde müdahale eden ve aksiyon alan, binlerce vatandaşımızı enkaz altından kaldıran Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberliğidir. İnşallah bu birlik ve beraberlik devam edecek. Kimsenin dezenformasyonlarına, yanlışlarına kapılmadan işimizi gayet iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu işlerin üstesinden kimin kalkacağını çok iyi bilmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yaptığımız planlamalar çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek."