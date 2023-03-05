Deprem bölgesinde şehit olan polis Muhammet Tarakçı Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Antakya’da valilik konutu civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı, devrilip duvarın üzerine, duvar da orada bulunan polis Muhammet Tarakçı ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da hava yolu ile Adana’da hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Muhammet Tarakçı, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Rize'den son yolculuğuna uğurlandı
Rize'den son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da Hukuk Müşavirliğinde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirilen Muhammet Tarakçı için memleketi Rize’de tören düzenlendi. Rize Merkez Sahil Camii'nde baba Kadir Tarakçı ve ailesi Türk bayrağına sarılı tabut başında taziyeleri kabul etti. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, il protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.
'Oğlum mesleğine doyamadı'
'Oğlum mesleğine doyamadı'
Cenaze töreninde taziyelerin ilettiği şehit annesi İlknur Tarakçı, "
Veren Allah, alan Allah, mesleğine doymadın oğul"
diyerek acısını dile getirdi. Bekar olan şehit polis Tarakçı, ikindi vakti kılınan namaz sonrası dualarla İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi.
#Hatay
#Şehit
#Rize
#Cenaze
29 dakika önce
Deprem bölgesinde şehit olan polis Rize'de son yolculuğuna uğurlandı: Oğlum mesleğine doyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde şehit olan polisin ailesine başsağlığı
Konyaspor gol atmayı unuttu
Bangladeş'te mülteci kampında yangın
Yıkılan binadan geriye raftaki fincanlar kaldı
ÖZET | Konyaspor-Giresunspor: 0-0