Deprem bölgesinde şehit olan polis Rize'de son yolculuğuna uğurlandı: Oğlum mesleğine doyamadı

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya’da valilik konutu civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı, devrilip duvarın üzerine, duvar da orada bulunan polis Muhammet Tarakçı ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da hava yolu ile Adana’da hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Muhammet Tarakçı, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.