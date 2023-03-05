|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgesinde şehit olan polis Rize'de son yolculuğuna uğurlandı: Oğlum mesleğine doyamadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ağacın üzerine düşüp yıktığı duvarın altında kalarak şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı memleketi Rize’de dualarla toprağa verildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran anne İlknur Tarakçı, "Oğlum mesleğine doyamadı." diyerek feryat etti.

18:04 . 5/03/2023 Pazar
DHA
Deprem bölgesinde şehit olan polis Muhammet Tarakçı Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Deprem bölgesinde şehit olan polis Muhammet Tarakçı Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya’da valilik konutu civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çınar ağacı, devrilip duvarın üzerine, duvar da orada bulunan polis Muhammet Tarakçı ve bir bekçinin üzerine devrildi. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan bekçi ve polis, ambulansla havalimanına, oradan da hava yolu ile Adana’da hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Muhammet Tarakçı, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı bekçinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Rize'den son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da Hukuk Müşavirliğinde görev yaparken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirilen Muhammet Tarakçı için memleketi Rize’de tören düzenlendi. Rize Merkez Sahil Camii'nde baba Kadir Tarakçı ve ailesi Türk bayrağına sarılı tabut başında taziyeleri kabul etti. Törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, il protokolü ile çok sayıda kişi katıldı.

'Oğlum mesleğine doyamadı'

Cenaze töreninde taziyelerin ilettiği şehit annesi İlknur Tarakçı, "
Veren Allah, alan Allah, mesleğine doymadın oğul"
diyerek acısını dile getirdi.  Bekar olan şehit polis Tarakçı, ikindi vakti kılınan namaz sonrası dualarla İslampaşa Mahallesi'ndeki şehitlikte toprağa verildi.  

#Hatay
#Şehit
#Rize
#Cenaze
29 dakika önce
default-profile-img
Deprem bölgesinde şehit olan polis Rize'de son yolculuğuna uğurlandı: Oğlum mesleğine doyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde şehit olan polisin ailesine başsağlığı
Konyaspor gol atmayı unuttu
Bangladeş'te mülteci kampında yangın
Yıkılan binadan geriye raftaki fincanlar kaldı
ÖZET | Konyaspor-Giresunspor: 0-0
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.