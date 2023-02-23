|
Reklam
Reklam
Gündem

Deprem bölgesindeki sanayi yapılarının hasarları incelenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki sanayi yapılarında hasar durumu ile yapı ve zemin tespitleri için TÜBİTAK desteğiyle Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:28 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Deprem bölgesi, (Arşiv.)

Deprem bölgesi, (Arşiv.)

Denizli Organize Sanayi Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yerleşim alanlarının yanı sıra üretim yapılan binalarda da hasarlar oluştuğu belirtildi.

Denizli'de 2008 yılında PAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle sanayi yapılarının depremselliğine yönelik bilimsel çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, benzer bir çalışmanın Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'daki organize sanayi bölgelerinde de yürütüleceği bildirildi.

  • TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek çalışma için PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel başkanlığında 5 kişilik uzman ekip oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, ekibin sanayi yapılarındaki hasarları, yapılardaki proje ve uygulama hatalarını, zemin durumlarını inceleyerek rapor hazırlayacağı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şenel, 10 günlük bir çalışma öngördüklerini, hazırlayacakları raporun sanayi yapılarının depremselliği noktasında rehber olacağına inandığını belirtti.





#Deprem Bölgesi
#Sanayi Bölgeleri
#TÜBİTAK
2 saat önce
default-profile-img
Deprem bölgesindeki sanayi yapılarının hasarları incelenecek
Menajeri İstanbul'a geldi: Erik Botheim için Galatasaray hamle yaptı
Hatay'da deprem sürücüleri yolda yakaladı
Babası ve iki çocuğunu depremde kaybetmişti: Hayatta kalan tek kızıyla 17 gün sonra hastanede buluştu
Nijerya'da muhalefet partisinin mitinginde saldırı: Destekçilere pala ve sopayla saldırdılar
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.