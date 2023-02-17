Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı

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Murat Yetkin
Yetkin'in sözlerinin ardından tüm İslami derneklerin bölgede olduğu ortaya çıktı. Asrın felaketinin yaraların sarmak için tüm kamu kuruluşları gibi harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tüm imkanlarını, afetzedeler için seferber etti. İslami STK ve dernekler de bölgede depremzedeler ve enkaz altında kalan vatandaşlarımız için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgeye, İsmailağa Cemaati başta olmak üzere İHH, Beşir Derneği ve İFAM'ın da aralarında olduğu onlarca İslami cemaat ve dernek intikal etti.