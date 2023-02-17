Deprem bölgesindeki STK'ları hedef almıştı: Murat Yetkin tepki çekince geri adım attı

"Şov yapanlara söyledim" dedi. Yetkin yayınladığı videoda "Fox Tv'de orta Sayfa programı yapıyoruz malum. Orada herkes yardıma koşuyor, madenciler, yurt dışı heyetler bu hafızlık kursunu bitiren çocukları uygun adım askerler gibi yürütenler nerede? Hatta sarıklılar ve cübbeliler dedim çok alınma olmuş. Buradaki üslubum tepki topladı. Burada şu ayrımı yapmış olmam lazımdı. Bunu bir özeleştiri olarak söylüyorum. Evet pek çok cemaatler de kurtarma çalışmalarına katılıyor hatta onlara Kızılay'dan AFAD'dan önde yer veriliyor. Benim gidip gördüğüm Kahramanmaraş'ta örneğin İHH kuruluşu vardı. Orada olup canla başla çalışan hiç kimseyi ayırt etmiyorum. Benim derdim bunun şovunu yapanlarlaydı. Bunun bir üslup sorunum olduğunu kabul ediyorum."