Deprem bölgesine 'TRT EBA' erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu

"Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz." i