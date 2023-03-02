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Deprem bölgesine 'TRT EBA' erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerini takip edebilmeleri için konteyner ve okullardaki sınıflara 4 bin 500 televizyon kurulduğunu belirtti.

16:08 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Afet bölgesindeki konteynerlere şu ana kadar kurduğumuz televizyon sayısı 4 bin 500'e ulaştı. 'Her şart altında eğitime devam' ilkemizle hareket ediyor, TRT EBA içerikleriyle çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyoruz." i
fadelerini kullandı.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında da deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim sürecine destek olmak için tüm konteynerlere televizyon kurulacağı belirtildi.



#meb
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
1 saat önce
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Deprem bölgesine 'TRT EBA' erişimi için 4 bin 500 televizyon kuruldu
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