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Deprem bölgesine yardım götürürken kazada hayatını kaybetti

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren 5 çocuk babası Celal Yalçın (44), Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda kazada hayatını kaybetti.

11:18 . 8/02/2023 Çarşamba
DHA
Celal Yalçın

Celal Yalçın

5 çocuk babası Celal Yalçın (44), İstanbul'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götürürken Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda kazada hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oturan evli, 5 çocuk babası Celal Yalçın, İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.


Celal Yalçın yardımların yüklendiği kamyonet ile deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Cüneyt K. idaresindeki kamyonet, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu'nda önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.


Kazada Celal Yalçın yaşamını yitirdi, Cüneyt K. ise yaralandı. Cüneyt K. tedavi altına alınırken, Celal Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Deprem
#İstanbul
#Niğde-Mersin-Adana Otoyolu
37 dakika önce
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Deprem bölgesine yardım götürürken kazada hayatını kaybetti
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