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Gündem Deprem fırsatçıları iş başında Ev kiralarını arttırdılar
POLİTİKA

Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar

İzmir’de meydana gelen depremin ardından birçok bina hasar görürken bazıları ise yıkıldı. Afetin ardından evlere olan talep artarken, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını yükseltti.

Haber Merkezi Diğer
Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’de cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı son bilgilere göre 51’e yükseldi. Çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Hasarlı binalara giremeyen vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ise kiralık ev arayışına girdi. Bu durum kiralık evlere yönelik talebi de arttırdı.

“Kira fiyatını yükselttiler”

Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bazı ev sahipleri, kiralık dairelerinin fiyatlarını yükseltti. Kiralık dairelerin ilana konulduğundaki ilk fiyatın, deprem sonrası güncellenerek yükseltildiği görüldü.

İzmir'den bir mucize kurtuluş daha: 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
GÜNDEM
İzmir'den bir mucize kurtuluş daha: 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak

En acı bekleyiş: Dört kızı enkaz altında kalan anne çocuklarının oyuncağına sarıldı
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En acı bekleyiş: Dört kızı enkaz altında kalan anne çocuklarının oyuncağına sarıldı
İzmir'deki depremde dört kızı enkaz altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bölgeye gelerek anneyi teselli etti.


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Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar
Gündem

Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar

İzmir’de meydana gelen depremin ardından birçok bina hasar görürken bazıları ise yıkıldı. Afetin ardından evlere olan talep artarken, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını yükseltti.
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı
Gündem

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da sosyal medya hesabından deprem sonrası provokatif paylaşım yapan Yusuf S. tutuklandı.
Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Hayat

Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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