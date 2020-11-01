Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar

İzmir’de cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı son bilgilere göre 51’e yükseldi. Çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Hasarlı binalara giremeyen vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ise kiralık ev arayışına girdi. Bu durum kiralık evlere yönelik talebi de arttırdı.
“Kira fiyatını yükselttiler”
Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan bazı ev sahipleri, kiralık dairelerinin fiyatlarını yükseltti. Kiralık dairelerin ilana konulduğundaki ilk fiyatın, deprem sonrası güncellenerek yükseltildiği görüldü.