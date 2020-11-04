Deprem korkusuyla Emrah Apartmanı'ndan taşındı: Ölüm onu Yılmaz Erbek Apartmanı'nda buldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yılmaz Erbek Apartmanı’nın market ve 1’inci katı çöktü, diğer katlar ise vinçlerle desteklenerek ayakta kaldı. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın 1’inci katında oturan emekli Jandarma Astsubay Ramazan Ateş (60), depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi Sevil Ateş ise kurtarma ekiplerince enkazdan yaralı olarak çıkarılarak hastanede tedaviye alındı. Yılmaz Erbek Apartmanı ise daha sonra kontrollü olarak yıkıldı.

Ramazan Ateş’in cenazesi İzmir’deki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi. Ateş için Çarşı Camii yanındaki Cumhuriyet Parkı’nda cenaze namazı kılındı. Namaza, Ramazan Ateş’in kardeşi Abdil Ateş, yurt dışında yaşayan 2 oğlundan Uğur Ateş, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Aslan, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Ramazan Ateş, gözyaşlarıyla Çifteler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OYNAT 00:59 Ayda bebeğin annesi Fidan Gezgin, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in aynı enkazda hayatını kaybeden annesi Fidan Gezgin (38), son yolculuğuna uğurlandı. Baba Uğur Gezgin ve oğlu Atakan Gezgin'in deprem sırasında evde bulunmadığı, Ayda ve anne Fidan Gezgin'in ise depremden 10 dakika önce parktan eve döndükleri öğrenildi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

‘DEPREM ENDİŞESİYLE EVİ DEĞİŞTİRDİ, KADERİNDEN KAÇAMADI’

Abdil Ateş, ağabeyinin 20 yıl önce Emrah Apartmanı’nda oturduğunu ve deprem endişesiyle daha sağlam olarak gördüğü Yılmaz Erbek Apartmanı’na taşındığını söyledi.

REKLAM

Emrah Apartmanı’nın depremde ilk yıkılan binalar arasında yer aldığını kaydeden Abdil Ateş, ‘’Deprem endişesiyle evini değiştirdi, kaderinden kaçamadı. Ağabeyim, 1990 yılların sonunda son İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı’ndan bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı. Daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı. Uzun yıllar burada yaşadı. Ancak binanın altında bulunan markette kolanların kesilmesi ile ilgili çok ciddi iddialar var. Onunla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Marketin üzerine eğilmesi ve ardından yıkılması sonucu alttan 2 kat çöktü. Markette bulunan 10, birinci katta 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulanlar var. Çok üzgünüz. Sevgi dolu, İzmir aşığı bir insandı. Depremin ardından gittiğimiz enkaz alanında kent halkı bizlere çok destek oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derece önem gösteren arama ve kurtarma ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Arama ve kurtarma çalışmaları sırasında artçı bir sarsıntı oldu, hepimiz kaçtık. Ancak kurtarma ekipleri içeride çalışmalarına devam etti. Bu olay hiçbir karşılıkla yapılacak bir iş değil” dedi.

FOTOĞRAF 9 Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı. Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor. Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. İzmir'de deprem bölgesindeki enkazdan çıkan eşyalar polis korumasında: Kimseyi yaklaştırmıyorlar İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yıkılan 17 binanın tamamında, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Felaket bölgesinde ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor. Düğün fotoğrafları ve spor müsabakalarında elde edilmiş kupaların da aralarında yer aldığı eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

‘EŞİNİ GÜVENLİ BÖLGEYE İTTİ, KENDİSİ KOLON ALTINDA KALDI’

Depremden sonra Yılmaz Erbek Apartmanı’nın vinçlerle ayakta durduğunu ve daha sonra kontrollü olarak yıkıldığını anlatan Abdil Ateş, “Bizim başımıza gelen olay, başkalarının başına gelmesin. Sorumluların cezalarını çekmesini istiyorum. Söylenenlere göre, eşi Sevil Ateş'i kurtarmak için güvenli bölgeye iterek ağabeyimin kolonun altında kaldığı ve kurtulamadığı bilgisine ulaştık. Eşi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altında. Başından ve boynundan ciddi yaralanması mevcut. Yılmaz Erbek Apartmanı gerçekten sağlam bir bina ancak beklenmedik bir gelişmeden dolayı bu olay başımıza geldi. Sorumluların cezalandırılmasından yanayım. Başkalarının canı yanmasın, bu kolon kesme olayı son örnek olsun. Kolon kesme olayı 1999 yılında Marmara depreminde Eskişehir'deki Tarhan Apartmanı’nda yaşandı. Bu olay berim için ikinci” diye konuştu.

REKLAM

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs genelgesi gönderildi: İşte yeni tedbirler

GÜNDEM İzmir'deki deprem yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesine acı veda: Hoşçakal anne

GÜNDEM Kandilli Rasathanesi'nden İzmir açıklaması: 1875 artçı deprem oldu