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Deprem provokasyonu yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele kapsamında internette 7/24 sanal devriye sürdürüyor. Depremlerin arından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 621 hesap yöneticisi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

16:36 . 7/03/2023 Salı
AA
EGM harekete geçti.

EGM harekete geçti.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen bin 129 hesap yöneticisinden 621'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 154 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Dolandırıcılık yapan 81 internet sitesi kapatıldı

Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.



#DEPREM
#EGM
#gözaltı
#provokasyon
#sosyal medya
#tutuklama
2 saat önce
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Deprem provokasyonu yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
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