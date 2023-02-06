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Deprem provokatörlerine yönelik harekete geçildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisini tespit etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Söz konusu hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı.

12:11 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre 284 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre 284 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.




 

#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#Deprem
1 saat önce
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Deprem provokatörlerine yönelik harekete geçildi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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