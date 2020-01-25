Deprem sonrası Elazığ'da kan ihtiyacı giderildi

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İstanbul’da Türk-Alman zirvesi

Türkiye bugün önemli bir konuğu misafir edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek. İstanbul’da gerçekleşecek görüşmenin ana gündemi göç ve Libya. Görüşmede Erdoğan, Esed ve destekçilerinin İdlib’deki saldırı sonucunda binlerce mültecinin Türkiye sınırına dayandığını hatırlatıp, mülteciler konusunda Avrupa’nın artık elini taşın altına koymasını isteyecek.