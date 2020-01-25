Gündem Deprem sonrası Elazığda kan ihtiyacı giderildi
ELAZİĞ

Deprem sonrası Elazığ'da kan ihtiyacı giderildi

Elazığ Belediyesi 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu. Çağrının ardından kan ihtiyacının giderildiği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çok sayıda binanın yıkıldığı Elazığ'da onlarca yaralı tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Çok sayıda binanın yıkıldığı Elazığ'da onlarca yaralı tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Belediyesi 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter adresinden acil kan çağrısında bulundu. Çağrının ardından kan ihtiyacının giderildiği duyuruldu.

Belediyenin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımız için çok acil kan ihtiyacı bulunmaktadır.
  • Vatandaşlarımızın kan vermeleri için hastanelere gitmelerini önemle rica ederiz.
  • Acil müdahale araçları trafik yoğunluğu sebebiyle çalışamamaktadır.
  • Tüm vatandaşlarımızın şahsi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını önemle rica ederiz.

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