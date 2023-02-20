Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti

Milli Savunma Bakanı Akar, ''Bazı fitne fesat yuvaları sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olduğu anlaşılmıştır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından ülkemize geçiş var. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür'' açıklamasında bulundu.