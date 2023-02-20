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Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti

Asrın felaketi olarak adlandırılan çifte deprem büyük yıkıma neden oldu. Ünlü sunucu ve televizyoncu Armağan Çağlayan, depremin ardından evini kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdu. Çağlayan her seferinde aynı cevabı aldı. Belediyenin "1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz" yanıtı üzerine sosyal medya hesabından İBB'ye tepki gösterdi.

12:59 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Armağan Çağlayan

Armağan Çağlayan

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, deprem dayanıklılık testi yaptırmaya başladı.

Ünlü sunucu ve avukat Armağan Çağlayan, evinin dayanıklılığını kontrol ettirmek amacıyla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuru yaptı. Belediyeden defalarca aynı yanıtı alan Çağlayan, Twitter hesabı üzerinden isyan etti.

İstanbul'da oturduğu evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurduğunu belirten Çağlayan, '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz' cevabını aldığını ifade etti.

"Evimi kontrol ettirmeyi başaramadım"

Çağlayan sosyal medya hesabı üzerinden,
"İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!' Ve kontrol ettirmeyi başaramadım"
sözleriyle tepkisini dile getirdi.

#CHP
#Armağan Çağlayan
#deprem
2 saat önce
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Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti
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