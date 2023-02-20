Deprem sonrası evini kontrol ettirmek isteyen Armağan Çağlayan İBB'ye isyan etti

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Armağan Çağlayan
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, deprem dayanıklılık testi yaptırmaya başladı.
Ünlü sunucu ve avukat Armağan Çağlayan, evinin dayanıklılığını kontrol ettirmek amacıyla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne başvuru yaptı. Belediyeden defalarca aynı yanıtı alan Çağlayan, Twitter hesabı üzerinden isyan etti.
İstanbul'da oturduğu evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurduğunu belirten Çağlayan, '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz' cevabını aldığını ifade etti.