Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 9 kişi Ordu'da toprağa verildi

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Cenazeler defnedildi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanlar, memleketlerinde toprağa veriliyor. Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan aynı aileden Ahmet Öngören, eşi Dursiye, kız Nazlı Su, oğulları Emirhan ve Eren, enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi. Bölgeye giden yakınları, enkazdan çıkarılan 5 kişilik Öngören ailesinin cenazelerini alıp, Ordu’nun Ünye ilçesine getirdi. Öngören ailesi için Büyük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve çok sayıda kişi katıldı. Öngören ailesi üyeleri, kılınan cenaze namazının ardından Yunus Emre Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öğretmen olan kızı İlknur, damadı Veli ve 1 yaşındaki torunu Zeynep Asya Gül’ü görmek için Ordu’dan Kahramanmaraş’a giden Taliye Topçu da depremde apartmanın çökmesi sonucu kızı, damadı ve torunuyla birlikte enkazda kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu kızı İlknur ile torunu Zeynep Asya Gül, enkazdan sağ olarak çıkarıldı ancak Taliye Topçu ile damadı Veli Gül, hayatını kaybetti. Cenazesi Ordu’ya getirilen Topçu, Şahincili Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Gürgentepe ilçesine bağlı Tikenlice Mahallesi’nde son yolculuğa uğurlandı. Taliye Topçu’nun 5 yıl önce eşi Hayri Topçu’nun trafik kazasında öldüğü öğrenildi.