Depremde enkazda kalan 2'si çocuk 9 kişi Ordu'da toprağa verildi

Diş teknisyeni Mehmet Zafer de depreme Adıyaman’daki 8’inci katta bulunan kliniğinde yakalandı. Arkadaşıyla klinikte kalan Zafer, çöken binanın enkazında kaldı. Ekipler, diş teknisyenin cansız bedenini enkazdan çıkardı. Yakınları tarafından Adıyaman'dan alınan Mehmet Zafer’in cenazesi, Akyazı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Zafer'in cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Camii avlusuna götürüldü. Burada Zafer'in eşi Şeyma Zafer ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Mehmet Zafer, kılınan cenazesi namazı sonrası Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mehmet Zafer’in yaklaşık 3 ay önce ikinci kız çocuğunun dünyaya geldiği ve eşi ile kızlarını depremden önce ailesinin yanına Ordu’ya gönderdiği öğrenildi.

Öte yandan İskenderun'da depreme yakalanan ve kaldıkları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan İmdat Çilci ile Gülşah Şahin Akı için de cenaze töreni düzenlendi. Çilci, Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi’nde, Akı ise Perşembe ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.