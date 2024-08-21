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Depremde hasar görmüştü: 7 katlı bina yıkım esnasında yerle bir oldu

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı 2 bloklu bina, yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutları kaplarken, çevredekiler hızla bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

17:37 - 21/08/2024 Çarşamba
DHA
Depremde hasar görmüştü: 7 katlı bina yıkım esnasında yerle bir oldu!
Depremde hasar görmüştü: 7 katlı bina yıkım esnasında yerle bir oldu!

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp tahliye edilen 7 katlı 2 bloklu bina, yıkım sırasında çöktü.


O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.




Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Bağlar ilçesindeki 7 katlı bloklu bina, bugün kontrollü yıkım sırasında çöktü.



Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, çevredekiler hızla bölgede uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.



Binanın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.








#Diyarbakır
#6 şubat 2023
#Bağlar
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