Depremde Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın enkazında can veren doktora acı veda
Asrın felaketi olarak nitelendirilen 7,7 ve 7,6’lık çifte depremin ardından yıkılan Hatay’daki Rönesans Rezidans sitesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Dr. Emre Özaslan, Erzin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
16:07 . 17/02/2023 Cuma
IHA
Uzman Dr. Emre Özaslan son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Uzman Dr. Emre Özaslan, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’daki Rönesans Rezidans sitesinde depreme yakalanarak yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
Özaslan’ın ailesi ve sevenleri umutla sağ kurtulmasını beklerken, enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan işlemlerin ardından Özaslan’ın cansız bedeni, Erzin’deki baba evine getirildi. Özaslan’ın cenazesi, helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazını müteakip gözyaşları arasında defnedildi.
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