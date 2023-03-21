|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremde yüzlerce kişinin öldüğü Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı.

21:43 . 21/03/2023 Salı
AA
Rönesans Rezidans.

Rönesans Rezidans.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalar devam ediyor.


Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan ve depremde yıkılması sonucu yaklaşık 1000 kişinin hayatının kaybettiği Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


  • İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.


Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.


#Rönesans Rezidans
#Hatay
#Yapı Denetim Sorumlusu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.