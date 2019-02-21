Gündem Depremde zarar gören bina boşaltıldı
İSTANBUL

Depremde zarar gören bina boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Marmara ve Ege'deki birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde zarar gören bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber Merkezi DHA
Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.
Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa'da, merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa'da, 25 yıllık olduğu öğrenilen 4 katlı bir binada merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından çatlaklar oluştu. Binadakiler polis ve belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları komşularına bazıları ise akrabalarına gitti.

"BİNA İÇTEN ÇATLAMIŞ"

Tahliye edilen binanın bitişiğinde oturan bir görgü tanığı "İki yıl önce burada bir metro çalışması yapılırken iki bina yıkılmıştı. Bu akşam da bir zelzele oldu. Bu binada çatlamalar olduğu için polis içerdekileri çıkardı. Sonra eşyalarını aldırdı. Binada bir çatlak açıldı. Bu akşam tedbir amaçlı binayı boşaltıyorlar. Biz de yan binasında oturduğumuz için katımız bahçe katı ne oluyor? diye bir baktık. Yan bina içten çatlamış. Bodrum katında çatlaklar oluştu. Ondan dolayı tedbir aldılar. Başka da bir şey söylemediler şu an biz bekliyoruz" dedi.

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