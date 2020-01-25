Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

İHA Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

İHA Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

BARINMA VE YİYECEK YARDIMI ULAŞTIRILDI

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddete ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konu da da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

İHA Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Emre Tokkay ise evleri güvenli olmadığı için geceyi kent meydanına geçirdiklerini söyledi.

İHA Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Tokkay, şunları kaydetti:

"Tüm Elazığ halkı olarak büyük bir travma atlattık. Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Kızılaya yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var. "

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

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AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

AA Deprem alanından görüntüler.

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