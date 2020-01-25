Gündem Depremden etkilenen Elazığda çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi
ELAZİĞ

Depremden etkilenen Elazığ'da çok sayıda aile geceyi dışarıda geçirdi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından kentte çok sayıda aile dondurucu soğukta geceyi dışarıda sabahladı. Kent sakinlerinden Emre Tokay, "Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Depremin yaşandığı Elazığ’da vatandaşlar sokaklarda sabahladı.
Depremin yaşandığı Elazığ’da vatandaşlar sokaklarda sabahladı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

İHA
Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar
  • Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor ve konferans salonları, kent meydanları, park ve bahçelere sığındı.

Türk Kızılay, Ahmet Aytar Meydanı'nda soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara battaniye dağıttı, sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

İHA
Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Geceyi dışarıdan geçirenlerden Ebubekir Şenerman, markette oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

BARINMA VE YİYECEK YARDIMI ULAŞTIRILDI

Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Şenerman, "Çıkışta eve koştum. Yaralanma olayına tanık oldum. Bu şiddete ilk defa bir deprem yaşıyorum. Çok büyük bir korku yarattı. Devlet yardım yaptı, bu konu da da teşekkür ediyoruz. Kızılay çay çorba veriyor ısınma ve barınma noktasında yardımcı oluyor." diye konuştu.

İHA
Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Emre Tokkay ise evleri güvenli olmadığı için geceyi kent meydanına geçirdiklerini söyledi.

İHA
Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

Bugüne kadar böyle depremle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren Tokkay, şunları kaydetti:

  • "Tüm Elazığ halkı olarak büyük bir travma atlattık. Artçı sarsıntı dolayısıyla eve girmeye korkuyoruz. Sağ olsun olsun devletimiz ilgilendi, bakanlarımız geldi. Bizimle ilgilendirdikleri için hepsine teşekkür ediyoruz. Kızılaya yaptığı yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma var. "

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

AA
Deprem alanından görüntüler.

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