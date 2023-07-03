Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı: 5 ildeki öğretmenler 22 il için tayin isteyebilecek

MEB, depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlere iller arası tayin hakkı tanıdı.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan bu duyuru kapsamında başvuruda bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacak.
Söz konusu yer değişikliği işlemine ilişkin başvuru hakkından, kapsama alınan illerdeki öğretmenler, herhangi bir süre görev yapma şartı aranmadan faydalanabilecek.