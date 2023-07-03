Depremden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı: 5 ildeki öğretmenler 22 il için tayin isteyebilecek

Öğretmen maaş zammı gelişmeleri, Temmuz ayına kısa bir zaman kala araştırılmaya başlandı. Asgari ücretin zam oranının belli olmasının ardından gündeme gelen konulardan biri de öğretmen maaşları oldu. Temmuzda 11 bin 402 TL olacak olan asgari ücret sebebiyle yeni dönemde öğretmenlere yapılacak zam oranları da araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte ayrıntılar...