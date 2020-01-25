Depremden hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından son rakamları açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin de tahliye edileceğini açıkladı.

Malatya'da 4, Elazığ'da ise 18 vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu deprem sonra 39 kişinin de göçük altından sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı" dedi.

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde de bir takım depremin etkilerinin görüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, ''Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek.'' dedi.

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

OYNAT 00:00 Deprem Filistin'de de hissedildi Türkiye'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti. BiP'te paylaş

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