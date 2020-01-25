Depremden hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor
Elazığ'daki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı" dedi.
Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından son rakamları açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin de tahliye edileceğini açıkladı.
Malatya'da 4, Elazığ'da ise 18 vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu deprem sonra 39 kişinin de göçük altından sağ olarak kurtarıldığını söyledi.
CEZAEVİ BOŞALTILIYOR
Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı" dedi.
Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde de bir takım depremin etkilerinin görüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, ''Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek.'' dedi.