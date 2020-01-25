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ELAZİĞ

Depremden hasar gören Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor

Elazığ'daki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.
Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından son rakamları açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hasar gören Adıyaman Cezaevi'nin de tahliye edileceğini açıkladı.

Malatya'da 4, Elazığ'da ise 18 vatandaşın deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu deprem sonra 39 kişinin de göçük altından sağ olarak kurtarıldığını söyledi.

CEZAEVİ BOŞALTILIYOR

Adalet Bakanlığı, "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a nakledilmeye başlandı" dedi.

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Elazığ ve Malatya dışında yakın bölgelerde de bir takım depremin etkilerinin görüldüğünü açıklayan Bakan Soylu, ''Adıyaman'da cezaevinde bira hasar durumu söz konusu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız Adıyaman Cezaevi'ni boşaltılmasının doğru olabileceği konusunda karar alındı. Cezaevinin boşaltılması hususu değerlendirilecek.'' dedi.

Depremde hasar gören Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 814 mahkum çevre illere tahliye edilmeye başlandı.

Deprem sırasında balkondan atlayıp kaçtılar
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Deprem sırasında balkondan atlayıp kaçtılar
Adıyaman'da depremin yaşandığı anda 2 kişinin evinin balkonundan atlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Deprem Filistin'de de hissedildi
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Deprem Filistin'de de hissedildi
Türkiye'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Filistin'de hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem çevre iller dışında Orta Doğu ülkelerinde de hissedildi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin Filistin'in kuzey ve orta bölgelerinde hissedildiği ifade edildi. Depremin olduğunu anlayan vatandaşlar kendilerini binalardan dışarı atarken, depremde avizelerde sallanmaya devam etti.

Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Elazığ, 6.8'lik depremle sarsıldı.
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AFAD'dan yapılan açıklamada, Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' dedi.
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Artçı sarsıntıların devam ettiği felaket bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Malatya'da da büyük yıkıma neden olar sarsıntı, çok sayıda binayı yerle bir etti.
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Ekiplerin seferber olduğu enkaz altından yaklaşık 30 kişinin olduğu düşünülüyor.
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Göçük altında kalanlar dinleme cihazlarıyla tespit edilmeye çalışılıyor.
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Yetkililer, Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun uyarısında bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için 0 312 258 23 23 numaralı telefonun aranması istendi.
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Yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye, dün merkez üssü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Malatya'da da büyük yıkıma yol açan felakette 21 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD ekiplerinin zamanla yarıştığı deprem bölgesindeki yıkımın boyutu, gün ağarınca gözler önüne serildi.

Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 29 kişi öldü, 1542 kişi yaralandı.
Anne de kurtarıldı

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Enkazdan anne ve kızı sağ çıkarıldı.
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