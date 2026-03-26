Depreme alışverişte yakalandılar, yarıda bırakıp kaçtılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 10.37’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.