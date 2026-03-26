Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Depreme alışverişte yakalandılar, yarıda bırakıp kaçtılar

11:2326/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme bijutericide yakalanan vatandaşlar, alışverişi yarıda bırakarak işletmeden dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 10.37’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı ise bir bijuteri işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş yapan kadınların depremi hissetmelerinin ardından, alışverişi yarıda keserek işletmeden çıktıkları görüldü.



#Elazığ
#deprem
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI! 33. Dönem POMEM sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?