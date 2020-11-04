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Gündem Uzmanından depreme karşı riskli yapı analizi önerileri
İZMİR

Depreme dayanıklı bina ve riskli bina nasıl anlaşılır?

Uzmanından depreme karşı 'riskli yapı analizi' önerileri

İzmir'deki deprem İstanbul'un bazı noktalarında da hissedildi. Uzmanlar özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle vatandaşlara herhangi bir şüphe durumunda binanın bodrum katındaki kolon ve kirişlerin kontrol edilmesi gerektiğini öneriyorlar. Riskli bir durumla karşılaşıldığında ise DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine başvurulması isteniyor.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar depreme karşı &quot;Riskli yapı analizi&quot; önerilerinde bulunuyor.
Uzmanlar depreme karşı "Riskli yapı analizi" önerilerinde bulunuyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, "Binanın yaşı, kaç yıllık olduğu çok önemli. Özellikle 99 depremini görmüş binalarda daha sık hasar görülebilir. Özellikle binanın taşıyıcı sistemi kolon, kiriş çok kritik yapılar. Buralarda hasar meydana gelip gelmediğine bakmak lazım. Sadece deprem nedeniyle değil, binanın eskimesinden dolayı da hasar meydana gelebilir" dedi.

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Hasar tespit çalışması ve riskli yapı analizi yaptırmak önemli

Mustafa Koçak, binada hasar olduğu düşünülüyorsa yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

  • "Dairelerde boya, badana gibi çalışmalar olduğu için hasarlar çok fazla belli olmayabiliyor. Bunun için binalardaki bodrum katlardaki kolon ve kirişlere bakmak gerekiyor. Eski binalarda pas payı dediğimiz yerlerde dökülmeler meydana geliyor ve demirler ortaya çıkıyor. Bu demirlerin paslanma durumuna, incelmesine bakılabilir. Kolon ve kirişlerdeki çatlakların kontrol edilmesi gerekir. Şüphelenilen bir durum söz konusu ise DASK tarafından hasar tespit çalışması yapılması istenebilir. Eğer çok daha fazla endişesi varsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılabilir. İki çeşit tespit çalışması var. Bunlardan ilki hasar tespit çalışması. Hasar tespiti DASK tarafından yapılan ve özellikle deprem kaynaklı hasarların incelenmesidir. Binanın az, orta veya ağır hasarlı olup olmadığın tespit edilir. Riskli yapı tespiti ise daha kapsamlıdır. Özellikle bodrum kattaki kolon ve kirişlerdeki demirler ortaya çıktıysa, beton elinizle tuttuğunuzda parçalanıyorsa riskli yapı tespiti yapılması gerekiyor."

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Duvardaki çatlağın derinliğine bakılmalı

Öte yandan DASK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin ilk olarak 'çatlak ölçer' ve yapıdaki donatı yerlerini tespit eden 'paşometre' ile ilk tespitlerini yapıldığını belirten Koçak, "Evdeki bir çatlak gördükleri zaman o çatlağın derinliğini ölçmeleri gerekir. Bir bıçak ya da çubuk yardımıyla o çatlağın ne kadar derinliğe ulaştığına bakılmalıdır. Eğer çatlakta uzun bir derinlik varsa yani 5-10 santim arasındaysa kolonun içerisine kadar gidebilir ve bu risk oluşturur. Bu tip durumlarda riskli yapı analizi yaptırmakta fayda var" diye konuştu.

Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'daki vatandaşlar, olası bir şiddetli depreme karşı evlerinin dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için Bağcılar Belediyesi'ne başvuruyor. Kimi oturduğu bina yeni olduğu halde “Evim güvenli mi? diyerek kimi de dış cephesi dökülmeye başladığı için başvuruda bulunuyor. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü de talepler doğrultusunda bir plan hazırlayıp çalışmalarına başlıyor.
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Örnekler makinelerde basınca tabi tutuluyor<br> <br> Yapı uzmanları depreme karşı dayanıklılık tespitini iki farklı yöntemle yapıyor. Birincisi klasik olarak da tabir edilen “karot alma yöntemi. Binanın alt kat, ya da uygun katlarından betonlardan karotla numune alınıyor. Alınan numuneler Yapı ve Zemin Laboratuvarına götürülerek buradaki makinelerde basınca tabi tutuluyor. Basınca dayanamayan karot örnekleri kırılıyor. Bu binanın riskli olduğunu gösteriyor. Ayrıca deprem yönetmeliğine göre en küçük katsayının C25 olması gerekiyor.
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C20 altındaki kolonlar riskli gruba giriyor<br> <br> İkinci yöntemle ise binaya tahribat vermeden sismik aletle testler yapılıyor. Yetkililer bunu doktorun stetoskop ile hastasının akciğerini dinlemesine benzetiyor. Yapı uzmanları da ellerindeki sismik cihazı duvarın uygun bir yerinden betona dayayıp titreşimleri dinliyor.
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Ulaşılan veriler sisteme yükleniyor ve burada karşılaştırmalar yapılıyor. Deprem yönetmeliğine göre C20'nin altındaki kolonlar riskli gruba giriyor. Bu tablo bir ihbar kabul edilerek betondan numune alımı yapılıp binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili gerçek sonuç ortaya çıkarılıyor. Binaların sağlamlık testinin yanında beton içindeki demirler de inceleniyor. Demirlerin nervürlü olmasına dikkat ediliyor. Riskli olduğu kesinleşen binalar için boşaltım ve yıkım işlemleri başlatılıyor. Her iki yöntemde de binanın deprem güvenli olup olmadığıyla ilgili rapor, hak sahiplerine bildiriliyor.
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“Tüm hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz Kentsel dönüşüme ve bina yapımına çok dikkat ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren laboratuvarımız var. Bize müracaat eden tüm hemşehrilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesai arkadaşlarımız en iyi şekilde destek veriyorlar. Rabbim böyle bir afeti bir kez daha yaşatmasın İnşallah dedi. Maddi durumu yetersiz olanların numune alma işleminin belediye tarafından ücretsiz olarak yapıldığı normal vatandaşlar için ise 4 bin TL ücret karşılığında yapıldığı öğrenildi.
Binaların sağlamlığını dinleyerek test ediyorlar
Bağcılar Belediyesi, deprem korkusu yaşayan ilçe sakinlerinin akıllarındaki “Evim güvenli mi?" sorusunu gidermek için onlara bina dayanaklılık testi imkanı sunuyor. Belediyede görevli yapı uzmanları, doktorun stetoskopla hastasının akciğerini dinlediği gibi betondaki titreşimi dinleyip binanın sağlam olup olmadığını ortaya çıkarıyorlar. Vatandaşlar bir günde yapılarının güvenli olup olmadığını öğrenebiliyor.


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