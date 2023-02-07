'Depreme dayanıklı' diyerek 2.8 milyona sattılar: 6 ay sonra yerle bir oldu

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Yerle bir olan binanın 6 ay önce yapıldığı, 'deprem yönetmeliğine uygun' denilerek satıldığı ortaya çıktı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle adeta kahroldu.
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başlarken Gölcük, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yaşanan manzaranın aynısı bir kez daha karşımıza çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya’da lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.
İki büyük bloktan oluşan Asur Konakları sitesinde bir apartman saniyeler içinde yerle bir olurken, diğeri ise ağır hasar aldı. Lüks sitenin yaklaşık 6 ay önce inşa edildiği öğrenildi. Ayrıca lüks dairelerin son olarak 28 Ocak tarihli internet satış ilanında yer alan bilgisine göre "Deprem yönetmeliğine uygun, birinci sınıf kaliteli malzeme kullanıldı" denilerek pazarlandığı ortaya çıktı. Ayrıca ilanda sitedeki bir dairenin satış fiyatının 2 milyon 850 bin lira olması dikkat çekti.