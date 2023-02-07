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'Depreme dayanıklı' diyerek 2.8 milyona sattılar: 6 ay sonra yerle bir oldu

Dün Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 olmak üzere meydana gelen iki büyük depremde Malatya Yeşilyurt'daki Asur Konakları sitesindeki bir binanın yerle bir olduğu, diğerinin ise ağır hasar aldığı anların görüntüsü dehşete düşürmüştü. Söz konusu lüks sitedeki apartmanların 6 ay önce yapıldığı ve dairelerin ise "deprem yönetmeliğine" uygun denilerek 2.8 milyona satıldığı ortaya çıktı.

10:27 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Yerle bir olan binanın 6 ay önce yapıldığı, 'deprem yönetmeliğine uygun' denilerek satıldığı ortaya çıktı.

Yerle bir olan binanın 6 ay önce yapıldığı, 'deprem yönetmeliğine uygun' denilerek satıldığı ortaya çıktı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki depremle adeta kahroldu.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başlarken Gölcük, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde yaşanan manzaranın aynısı bir kez daha karşımıza çıktı.


SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya’da lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

'DEPREME UYGUN' DEYİP 2 MİLYON 850 BİN LİRAYA SATMIŞLAR


İki büyük bloktan oluşan Asur Konakları sitesinde bir apartman saniyeler içinde yerle bir olurken, diğeri ise ağır hasar aldı. Lüks sitenin yaklaşık 6 ay önce inşa edildiği öğrenildi. Ayrıca lüks dairelerin son olarak 28 Ocak tarihli internet satış ilanında yer alan bilgisine göre "Deprem yönetmeliğine uygun, birinci sınıf kaliteli malzeme kullanıldı" denilerek pazarlandığı ortaya çıktı. Ayrıca ilanda sitedeki bir dairenin satış fiyatının 2 milyon 850 bin lira olması dikkat çekti.




#deprem
#malatya
#kahramanmaraş
18 dakika önce
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'Depreme dayanıklı' diyerek 2.8 milyona sattılar: 6 ay sonra yerle bir oldu
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