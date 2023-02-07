'Depreme dayanıklı' diyerek 2.8 milyona sattılar: 6 ay sonra yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerin başında Malatya geliyor. Şu ana kadar 300 binanın yıkıldığı kentte 106 kişi hayatını kaybetti, bin 941 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, bölgeden gelen görüntüler depremin korkunç yüzünü gösterdi. Birçok binanın yıkıldığı bölgede 1 yıl önce yapılan ve rezidansların bulunduğu Asur Konutları'nın yıkılışı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hasar verdiği illerden biri de Malatya oldu. Malatya’da lüks dairelerin yer aldığı Asur Konutları, saniyeler içinde yıkıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın yıkılmasıyla vatandaşlar etrafa kaçışıyor.

İki büyük bloktan oluşan Asur Konakları sitesinde bir apartman saniyeler içinde yerle bir olurken, diğeri ise ağır hasar aldı. Lüks sitenin yaklaşık 6 ay önce inşa edildiği öğrenildi. Ayrıca lüks dairelerin son olarak 28 Ocak tarihli internet satış ilanında yer alan bilgisine göre "Deprem yönetmeliğine uygun, birinci sınıf kaliteli malzeme kullanıldı" denilerek pazarlandığı ortaya çıktı. Ayrıca ilanda sitedeki bir dairenin satış fiyatının 2 milyon 850 bin lira olması dikkat çekti.