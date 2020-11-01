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Gündem Depreme ilişkin değerlendirme raporu yayınlandı
İZMİR SAKARYA

Depreme ilişkin değerlendirme raporu yayınlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme raporu yayımladı.

Haber Merkezi AA
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SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jeofizik Mühendisliği bölümünce hazırlanan ilk değerlendirme raporunda, depremin dalga şekli analizi sonuçlarının normal faylanma sonucu oluşmuş deprem görüşünü desteklediği belirtildi.

  • Raporda, Batı Anadolu ve Adalar Denizi'nin oldukça diri bir tektonizmaya ve depremselliğe sahip olduğu ve Batı Anadolu'da son 30 yıl içinde 3 yıkıcı büyük deprem meydana geldiği aktarılarak, Türkiye'nin 2017'de Adalar Denizi sahilleri boyunca 3 yıkıcı depreme maruz kaldığı anımsatıldı.

Bu açıdan 2020 Kuşadası Körfezi Depremi'nin oluşumunun bir sürpriz olarak düşünülemeyeceği ifade edilen raporda, "2017 Karaburun-Midilli ve 2017 Gökova-Bodrum depremlerinin dış merkezleri civarındaki ve Kuşadası Körfezi’ndeki depremler dikkat çekicidir ve belki de gelecekte oluşacak adı geçen depremlerin ayak sesleridir. Bu gözlem, depremlerin izlenmesinin, kayıt altına alınmasının, deprem bilim çalışmalarının ve bu konuda yetişmiş uzmanların önemini gözler önüne sermektedir." denildi.

AA
Arşiv

Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
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Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Her an tetikte olmak gerekiyor

  • Raporda, deprem sırasında en büyük kaymanın sığ derinlikte belirlenmesinin tsunami oluşumunu destekler nitelikte olduğuna dikkat çekilerek, 20 Temmuz 2017 Gökova Körfezi-Bodrum depreminde de tsunami gözlenmesinin, Akdeniz sahilleri boyunca tsunami riskine karşı özellikle dar koy ve körfezler etrafında önlem alınması gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulandı.

"Ne zaman ve nerede olacağı" sorularının deprem biliminin şimdiki birikimiyle cevaplanamadığı vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"(Depremler) Olabilecekleri uzay ve zaman ortamı başarı ile daraltılabilmektedir. Türkiye'de bu başarıyı sınırlayan en önemli unsur yeterince deprem bilimcinin yetiştirilip, bu konuda gayret vermesinin sağlanmasında görülen aksaklıktır. Bu kadar çok yıkıcı depremin olduğu Türkiye'de deprem bilimci sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Depremin ne zaman ve nerede olacağının belirlenmesinden çok, deprem her an olacakmış gibi hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak en doğru hareket tarzı olacaktır."

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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