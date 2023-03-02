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Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 150 kişinin gözaltına alındığını, 29 kişinin tutuklandığını açıkladı.

16:21 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

EGM'den yapılan açıklamada,
"EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1063 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 609 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 150 şahıs gözaltına alınmış, 29'u tutuklanmıştır"
denildi.

Deprem üzerinden dolandırıcılık yapan 81 internet sitesi kapatıldı

Deprem yardımları üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin ise "Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.






#EGM
#deprem
#dezenformasyon
43 dakika önce
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Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 29 kişi tutuklandı
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