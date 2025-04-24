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Depremi unutup kavgaya başladılar: Yumruklar havada uçuştu

Depremi unutup kavgaya başladılar: Yumruklar havada uçuştu

17:4324/04/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü. Vatandaşlar gecelerini dışarıda geçirirken bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma,kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bazıları ise spor salonu, yurt ve camilerde geceyi geçirdi. Başakşehir'de Şahintepe kapalı spor parkındaki futbol sahasında geceyi geçiren aileler arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.


Çarşamba günü saat 12.49'da Silivri merkezli meydana gelen deprem sonrası bazı aileler geceyi Başakşehir'de bulunan Şahintepe kapalı spor parkındaki futbol sahasında geçirdi. Ailelerin halı sahada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Erkekler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavgaya kadınlar da dahil olunca ortalık karıştı. Çocuklar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.


Yumruklar havada uçuştu

Kavga sırasında öfkelenen aileler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Halı sahanın çeşitli noktalarında dakikalarca süren kavga sırasında kimi çocuklar kaçtı kimi çocuklar ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga ve futbol sahasının karıştığı anlar futbol sahasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.




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