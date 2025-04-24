Oktay Saral’dan Celal Şengör’e deprem tepkisi: Bu angut nasıl bir hoca?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul depremi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Prof. Dr. Celal Şengör'e sert ifadelerle yüklendi.
İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bilim insanlarının açıklamaları bir kez daha gündemde. Deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün, “İstanbul’u terk edin” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral’dan tepki geldi.
Celal Şengör yine korku pompaladı
Uzmanlardan bilgi, kamuoyunda panik
Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklamalar geldi. Depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara segmentinde, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem 13 saniye sürdü, fay hattında sağ yanal yer değiştirme yaklaşık 30 santim olarak ölçüldü. Deprem sonrasında şu ana kadar 184 artçı sarsıntı kaydedildi, bunların 7’si 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.