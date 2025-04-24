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Oktay Saral’dan Celal Şengör’e deprem tepkisi: Bu angut nasıl bir hoca?

Oktay Saral’dan Celal Şengör’e deprem tepkisi: Bu angut nasıl bir hoca?

09:3324/04/2025, Perşembe
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul depremi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Prof. Dr. Celal Şengör'e sert ifadelerle yüklendi.

İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bilim insanlarının açıklamaları bir kez daha gündemde. Deprem uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün, “İstanbul’u terk edin” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral’dan tepki geldi.


Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şengör için
“Bu angut nasıl bir hoca?”
ifadelerini kullandı. Saral, halkı paniğe sürüklemenin bilim insanına yakışmadığını belirtti.

Celal Şengör yine korku pompaladı

Deprem sonrasında yaptığı değerlendirmede İstanbul’un büyük bir tehlike altında olduğunu belirten Celal Şengör,
“Bu şehir terk edilmeli”
çıkışıyla dikkat çekti. Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Şengör’ün bu çıkışı, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Uzmanlardan bilgi, kamuoyunda panik

Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklamalar geldi. Depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara segmentinde, yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Deprem 13 saniye sürdü, fay hattında sağ yanal yer değiştirme yaklaşık 30 santim olarak ölçüldü. Deprem sonrasında şu ana kadar 184 artçı sarsıntı kaydedildi, bunların 7’si 4 ve üzeri büyüklükte gerçekleşti.





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