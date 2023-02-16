Depremin 248'inci saatinde kurtulan Aleyna Ölmez'in doktoru açıkladı: Genel sağlık durumu iyi bilinci açık

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AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli.
AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli Kendirli, AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aleyna Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin, gazetecilere açıklama yaptı.
Aleyna Ölmez'in, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandığını ifade eden Kendirli, "Aleyna'nın, geldiğinde yaşadığı uzun süreli bir sürece rağmen genel durumu iyi kabul edilebilecek düzeyde, bilinci açık. İletişim kurulabilen bir durumda. Onun dışında dolaşımı, solunumu ve nörolojik durumu iyi." dedi.
"Bir tek el üstünde, küçük bir kırığı var gözüküyor, o da acil müdahaleyi gerektirecek düzeyde değil. Bununla birlikte travmayla ilgili bölümler, çocuk cerrahisi, ortopedi ve beyin cerrahisi de değerlendirdi. Şu anda o bölümlerin muayene olarak değerlendirmesi de normal gözüküyor. Şu anda ciddi, hayati bir tehdidi olmadığını düşünüyoruz. Saatler içerisinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğimizi söyleyebiliriz."
Hastaya nasıl bir tedavinin uygulandığına ilişkin soru üzerine Kendirli, şöyle konuştu:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaşmıştı.
Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçakla Ankara'ya getirilmiş ve AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine başlanmıştı.