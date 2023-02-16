Depremin 248'inci saatinde kurtulan Aleyna Ölmez'in doktoru açıkladı: Genel sağlık durumu iyi bilinci açık

Aleyna Ölmez'in, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandığını ifade eden Kendirli, "Aleyna'nın, geldiğinde yaşadığı uzun süreli bir sürece rağmen genel durumu iyi kabul edilebilecek düzeyde, bilinci açık. İletişim kurulabilen bir durumda. Onun dışında dolaşımı, solunumu ve nörolojik durumu iyi." dedi.

"Bir tek el üstünde, küçük bir kırığı var gözüküyor, o da acil müdahaleyi gerektirecek düzeyde değil. Bununla birlikte travmayla ilgili bölümler, çocuk cerrahisi, ortopedi ve beyin cerrahisi de değerlendirdi. Şu anda o bölümlerin muayene olarak değerlendirmesi de normal gözüküyor. Şu anda ciddi, hayati bir tehdidi olmadığını düşünüyoruz. Saatler içerisinde çok daha iyi sonuçlar verebileceğimizi söyleyebiliriz."