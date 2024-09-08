Depremin yaraları sarılıyor: Hatay'a yapılan geri göç kırtasiye esnafının yüzünü güldürdü

“Burada ürün çeşidi olarak çeşitliliklerimiz fazladır. Kalem, defter, uç, pastel boyalar ve sulu boyalar var. Bunun yanında oyuncak grubumuz ve takılar var. Geçen yıl burada iş yerimiz aktif değildi. Çünkü iş yerimiz depremde yıkıldı. Bu yılda tekrar hayata tutunabilmek için bu iş yerimizi açtık. Defterler 15 TL - 60 TL arasında oluyor. Çantaların fiyatları da 300 TL'den başlıyor ve bin 500 TL'ye kadar fiyatlar var. Anaokulu çantaları ise 150 TL ila 400 TL arasında fiyatları var. Bu yıl şehre göç olduğundan dolayı kırtasiye ürünlerine talep çok oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen yıla göre bu yıl fiyat geçişlerinde çok fazla değişkenlik yok