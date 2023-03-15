'Depremlerde betonarmede oluşan çatlaklar yapıda yorgunluk oluşturabilir' uyarısı

Prof. Dr. Fatih Altun, açıklamada bulundu.
İnşaat mühendisliği, prefabrikasyon, yapı mühendisliği, yapıların performansı, deprem mühendisliği, yapılarda onarım ve güçlendirme, betonarme, çelik ve ahşap yapılar gibi pek çok alanda çalışmaları bulunan Altun, Kayseri'de son zamanlarda küçük depremlerin meydana geldiğini hatırlattı.
Altun, bir binada betonarme sistemde çatlak yoksa duvarlarda oluşan çatlakların onarılarak buradaki problemin giderilebileceğini söyledi.
Binadaki çatlaklar takip edilmeli
Depremler sonrası yapılarda yorgunluk oluşabileceğine de dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
Altun, binada erken seviyede bir kırılma yaşanmasının istenilen ve tasarlanan bir durum olmadığını belirterek, "Orada mutlaka bir kusur olmalıdır. Bu kusurları malzeme kalitesizliğinden tutun da orada istenmeyen bir müdahale yapılmasına kadar çokça sıralayabiliriz." diye konuştu.
"Panikle yapılan müdahaleler istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir"
Depremler sonrası yapılarda oluşan çatlakların giderilmesi için panikle hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizen Altun, şunları söyledi: