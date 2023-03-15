'Depremlerde betonarmede oluşan çatlaklar yapıda yorgunluk oluşturabilir' uyarısı

"Betonarmede çatlak varsa diyoruz ki kaç milimetre? Kolonlardaki, perdelerdeki, kirişlerdeki çatlaklar 4-5 milimetrenin altındaysa takibi gerekir. Bir sonraki depremde bu çatlaklar açılıyor, 8-9 milimetreye 1 santimetreye çıkıyorsa mutlaka önlem alınması gerekir. Bir sonraki depremde bu çatlak biraz daha açılmaya devam ediyorsa o zaman yapı yoruluyor demektir. Ancak mükerrer yaşanan depremde bu çatlaklar açılmıyorsa, betonarme yapının yorulması diye bir durum söz konusu olamaz çünkü yorulma kavramı mekanik olarak bir malzemenin milyon tekrarlı etkiler altında davranışını bırakması, dayanımını kaybetmesi özelliğidir. Onun için binalarımızda bu manada söylediğim çatlak seviyelerine göre bir değerlendirme yapmak ve bunun takibi ile gerçekten binalarımız bu mükerrer olarak yaşanan depremde yoruluyor mu yorulmuyor mu kararını verebiliriz."