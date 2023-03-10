Depremlerde şehit astsubayın anıları enkaz altında kaldı

"Evimizin dördüncü katına eşime özel şehit odası yaptırdım. En çok da orası önemliydi benim için. Ne zaman canım sıkılsa, moralim bozuk olsa, kendimi kötü hissetsem o odada kendimi sakinleştiriyordum. Biz üçüncü katta kalıyorduk. Deprem günü soğuk olduğu için, klimalı odaya yer yatağı yapmıştım ve geç saatte uyuduk. Sabah sarsıntıyla uyandım. Kızlar yanımdaydı, kolumun altına aldım ikisini de. On saniye sonra hızlandı, kızlarla birlikte yan tarafa kaydım, büyük kızım Irmak kolumun altından kaydı beton iki parça oldu içine doğru gitti."

"Yüreğimde zaten bir acı var ama insanın aklı başında, her şeyi hissediyorsun o anda. Rabb'ime şükürler olsun ki bir şey olmadı. Sadece orada çocuklara dua edin dedim, o an ağlıyorlar, 'Anne biz çıkamayacağız, bizi kim kurtaracak?', 'Kurtarırsa Rabb'im kurtaracak bizi' dedim. Canın yanıyor ama annelik duygusu daha bir ağır basmıştı. Yüzümde ve vücudumda yaralar oldu, kolon sırtımdaydı, belimin ağrısından bir hafta kalkamadım ama o anda orada hiç hissetmedim. Tek derdim çocuklara moral vermek ve korkutmamak, o düşünceye sahiptim. Sonrasında büyük kızım 'Çıkacak bir yer fark ediyorum' dedi. 'Bakabilecek kadar var mı' dedim. Onu tutarak gönderdim. Ailem geldi etraftan seslerini duyuyoruz ama kimseye sesimizi de duyuramıyoruz. Deprem anında uğultu vardı, o ses çok korkutmuştu bizi. Irmak'tan sonra Belinay'ı gönderdim ve sonrasında ben çıktım."