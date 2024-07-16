Depremzede Arda AYT sayısal birincisi oldu: Sürpriz oldu

"Aslında bu sonuç benim için biraz sürpriz oldu. O yüzden aslında şu an hem heyecanlı hem mutlu ve şaşkınım. Aslında hedefim ilk 1000'e girmekti bu sürpriz oldu. Çalışma sürecinde ailemin ve öğretmenlerin emeği oldukça fazla. Evde çok sessiz bir ortam istiyordum ve ailem bu imkanı bana sağladı. Oldukça rahat ve istediğim bir ortamda çalıştığım için de oldu."