|
Gündem

Depremzede kuyumcular, ahşap prefabriklerde iş başı yapacak

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iş yerleri yıkılan ya da ağır hasar alan kuyumcular, yapımı tamamlanmak üzere olan ahşap prefabriklerde iş başı yapacak.

11:46 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Açıkta kalan 12 kuyumcunun da yapılan yeni çarşıda hizmete başlayacağı belirtildi.

Açıkta kalan 12 kuyumcunun da yapılan yeni çarşıda hizmete başlayacağı belirtildi.

6 Şubat'taki depremlerde işletmeleri zarar gören kuyumcular için Kırşehir Valiliği ve AFAD işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İskenderun'un Kurtuluş Mahallesi'nde ahşaptan 12 prefabriğin yer alacağı "Yeni Kuyumcular Çarşısı"nın yapımına başlandı.

Depremde iş yerini kaybeden kuyumcular, haziran ayı içerisinde tamamlanacak yeni yerlerinde hizmet verecek.

İskenderun Kuyumcular Odası Başkanı Uğur Fırat, AA muhabirine, depremlerden ilçedeki 25 kuyumcu esnafının olumsuz etkilendiği söyledi.

İş yeri zarar gören esnaftan bazılarının buldukları yeni yerlere taşındığını anlatan Fırat, açıkta kalan 12 kuyumcunun da yapılan yeni çarşıda hizmete başlayacağını belirtti.

Fırat, çalışmaların tamamlanmasının ardından çarşıya güvenlik amacıyla kameraların yerleştirileceğini ve burada güvenlik görevlilerin de yer alacağını dile getirdi.

Esnafın yeniden ayağa kaldırılması için ilçede yapılan çalışmaların önemli olduğunu aktaran Fırat, çarşının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremde iş yeri zarar gören Canan Akray, yapımında son aşamaya gelinen yeni yerde hizmete başlayacağını dile getirdi.​​​​​​​​​​​​​​



#Hatay
#İskenderun
#konteyner
#kuyumcular
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa Orhaneli seçim sonuçları 28 Mayıs 2023