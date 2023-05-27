Depremzede kuyumcular, ahşap prefabriklerde iş başı yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan açıklamada, depremzede yetiştiriciler için bedelsiz hayvan telafilerine ilk etapta küçükbaş hayvanlar olmak üzere bugünden itibaren başlanıldığı, diğer hayvanların telafisinin de en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.