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Depremzede öğrenciler için düzenleme: LGS’ye istediği ilde girebilecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran’da yapılacağını açıkladı. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirten Özer, "OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek" dedi.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi’yle (LGS) ilgili başvuru kılavuzunu internet sitesi üzerinden açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada, “LGS kapsamında merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde 4 Haziran 2023’te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç merkezi olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan’da yapılacak. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen iller olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’daki öğrencilerimiz için de özel önlemler aldık. 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek. Bu durumda olan öğrencilerimiz, başvuru döneminde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecek. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayanların sınava gireceği okulları Bakanlık olarak belirleyeceğiz” dedi.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildiren Özer, “Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Daha önce de duyurmuştuk; bu yıl öğrencilerimiz ikinci dönem konularından sorumlu olmayacaklar. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

26 MAYIS’TA İLAN EDİLECEK

Öğrenciler, 3 Nisan’dan itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler. Bavurular 13 Nisan’da tamamlanacak. Sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek.



#LGS 2023
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#Deprem Bölgesi
#MEB
1 saat önce
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Depremzede öğrenciler için düzenleme: LGS’ye istediği ilde girebilecekler
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