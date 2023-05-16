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Depremzededen kendilerine nefret kusan CHP'lilere anlamlı cevap: Aldığı suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren depremzedelere CHP'li seçmenlerden ağız dolusu küfürlere varan skandal hakaretler geldi. CHP'li seçmenler Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle yaptıkları yardımları haram ettiklerini ifade ederken, depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybettiği belirtilen bir depremzede, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun ücreti olan 2,5 lirayı Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndererek, "Haram edenlere iletirsiniz" notu düştüğü öğrenildi.

22:15 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremzede bir vatandaş, kendilerine hakaret eden CHP'li seçmene cevap verdi.

Depremzede bir vatandaş, kendilerine hakaret eden CHP'li seçmene cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarken, seçimin ardından yaşanan kirli provokasyon ise ülke gündemine gölge düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attığı seçimlerde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı.

Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu.

CHP'li seçmenler, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolar ile yaptıkları yardımı ve haklarını haram ettikleri yönde söylemlerde bulundu.

Skandal provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken depremzedelerden de anlamlı bir cevap geldi.

"Haram edenlere iletirsiniz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

Depremzede gönderdiği paranın notuna, "Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz." ifadelerini düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevapta bulundu.




Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi
Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi

Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. Seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, Ata İttifakı seçmenin, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek baskı altına almaya çalışanlara Oğan tepki gösterdi. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın kendisini hedef alan paylaşımına sert çıkan Oğan, "Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? İnsanları irite etmekten de vazgeçin" diye konuştu.

#Depremzedeler
#Deprem Yardımı
#CHP
#Seçmen
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
7 dakika önce
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