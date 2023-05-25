Depremzedeler isyan etti: Bu yardım değil tefeciliktir

Hataylı depremzedeler isyan etti
DEVLETİMİZ ZATEN YANIMIZDA
“Keşke baştan söyleselerdi, ‘biz oy karşılığı yardım edeceğiz’ diye. Biz zaten o yardımı kabul etmezdik” diyen Beyaz, “Eğer yardım yapacaksanız Allah rızası için yapın. Biz buna çok üzüldük. İnşallah o yardımlar benim boğazımdan geçmemiştir. Geçtiyse de gelsinler geri vereyim ücretini. Yardım siyasete karıştırılmamalı. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Onların yaptığı gibi beddua etmeyeceğim. Biz Türk milletiyiz, kardeşiz. Madem yardımlarını haram edeceklerdi, baştan yapmasalardı. Devletimiz zaten yanımızdaydı bizim. Onlardan gelecek üç beş yardıma muhtaç değiliz” ifadelerini kullandı.
CHP’YE MUHTAÇ DEĞİLİZ
58 yaşındaki depremzede Nazif Yıldız ise Millet İttifakı’nın Türkiye için güzel bir şey düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yılda verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini hatırlatan Yıldız, “Bundan hiç şüphemiz yok. Ama maalesef bize hakaret edenlerin zihniyeti ortada. Çok şükür ki devletimiz ayakta ve yanımızda. 2 ay içinde Defne Hastanesi’ni yapıp bitirdiler. Güzel hizmetler yapana her zaman saygı duyarız ve alınlarından öperiz. Yapmayıp, iftira atanlara karşıyız. Yardımlarını haram edenlerin cehaleti ortaya çıkıyor. Onlar nasıl insanlar? Yardımlar insanlık gereği yapılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. Bizim malımız, mülkümüz, doğal kaynaklarımız var. Biz CHP’ye muhtaç değiliz. Onlar bize gelsin, bizim kapımız açık. Böyle yaparak ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini bir kez daha tescil ettiler” dedi.
BU YARDIM DEĞİL, TEFECİLİKTİR
Bir çocuk annesi Yıldız Özleblebici de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu anlattı. “Ayıp ediyorlar. Deprem herkesin başına gelebilir. Kendilerinden utanmaları gerekiyor” diyen Özleblebici, “Benim evim şu an yıkık. Hiç tanımadığım insanların bahçesine çadır kurdum. Ama şu duyduklarımız bizi çok yarılıyor. Siyaset ile depremzedeleri birbirine karıştırmamaları gerekiyor. Yardım Allah rızası için yapılır. Zaten karşılığını bekliyorsan, bu yardım değil. Bu borç vermek ya da tefeciliktir. Zaten devletimiz yeterince yardım yapıyor. AK Parti hükümeti burada kalkıp kimseye oyunu, görüşünü sormadı. Herkese yardım etti. Böyle de olması gerekiyordu. Devletimiz sağ olsun herkese eşit davrandı. Hiçbir ayrımcılık yapılmadı” şeklinde konuştu.
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1 saat önce