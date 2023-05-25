Depremzedeler isyan etti: Bu yardım değil tefeciliktir

CHP’YE MUHTAÇ DEĞİLİZ

58 yaşındaki depremzede Nazif Yıldız ise Millet İttifakı’nın Türkiye için güzel bir şey düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yılda verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini hatırlatan Yıldız, “Bundan hiç şüphemiz yok. Ama maalesef bize hakaret edenlerin zihniyeti ortada. Çok şükür ki devletimiz ayakta ve yanımızda. 2 ay içinde Defne Hastanesi’ni yapıp bitirdiler. Güzel hizmetler yapana her zaman saygı duyarız ve alınlarından öperiz. Yapmayıp, iftira atanlara karşıyız. Yardımlarını haram edenlerin cehaleti ortaya çıkıyor. Onlar nasıl insanlar? Yardımlar insanlık gereği yapılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. Bizim malımız, mülkümüz, doğal kaynaklarımız var. Biz CHP’ye muhtaç değiliz. Onlar bize gelsin, bizim kapımız açık. Böyle yaparak ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini bir kez daha tescil ettiler” dedi.