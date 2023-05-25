|
Gündem

Depremzedeler isyan etti: Bu yardım değil tefeciliktir

Seçim sonuçları üzerinden depremzedelere yönelik çirkin söylemlere tepkiler devam ediyor. Hataylı depremzede Sunay Beyaz, o yorumlara sert çıktı. Beyaz, “Ben çok sayıda yakınımı kaybettim. Psikolojimiz iyi değil, artçılar devam ediyor. Bu halde bile bize hakaretler, beddualar ediyorlar. Onlara soruyorum siz insan mısınız?” diye konuştu.

Neslihan Önder
11:42 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hataylı depremzedeler isyan etti

Hataylı depremzedeler isyan etti

DEVLETİMİZ ZATEN YANIMIZDA
“Keşke baştan söyleselerdi, ‘biz oy karşılığı yardım edeceğiz’ diye. Biz zaten o yardımı kabul etmezdik” diyen Beyaz, “Eğer yardım yapacaksanız Allah rızası için yapın. Biz buna çok üzüldük. İnşallah o yardımlar benim boğazımdan geçmemiştir. Geçtiyse de gelsinler geri vereyim ücretini. Yardım siyasete karıştırılmamalı. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Onların yaptığı gibi beddua etmeyeceğim. Biz Türk milletiyiz, kardeşiz. Madem yardımlarını haram edeceklerdi, baştan yapmasalardı. Devletimiz zaten yanımızdaydı bizim. Onlardan gelecek üç beş yardıma muhtaç değiliz” ifadelerini kullandı.
Sunay Beyaz
CHP’YE MUHTAÇ DEĞİLİZ
58 yaşındaki depremzede Nazif Yıldız ise Millet İttifakı’nın Türkiye için güzel bir şey düşünmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 yılda verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini hatırlatan Yıldız, “Bundan hiç şüphemiz yok. Ama maalesef bize hakaret edenlerin zihniyeti ortada. Çok şükür ki devletimiz ayakta ve yanımızda. 2 ay içinde Defne Hastanesi’ni yapıp bitirdiler. Güzel hizmetler yapana her zaman saygı duyarız ve alınlarından öperiz. Yapmayıp, iftira atanlara karşıyız. Yardımlarını haram edenlerin cehaleti ortaya çıkıyor. Onlar nasıl insanlar? Yardımlar insanlık gereği yapılır. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi lazım. Bizim malımız, mülkümüz, doğal kaynaklarımız var. Biz CHP’ye muhtaç değiliz. Onlar bize gelsin, bizim kapımız açık. Böyle yaparak ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini bir kez daha tescil ettiler” dedi.
Nazif Yıldız
BU YARDIM DEĞİL, TEFECİLİKTİR
Bir çocuk annesi Yıldız Özleblebici de yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu anlattı. “Ayıp ediyorlar. Deprem herkesin başına gelebilir. Kendilerinden utanmaları gerekiyor” diyen Özleblebici, “Benim evim şu an yıkık. Hiç tanımadığım insanların bahçesine çadır kurdum. Ama şu duyduklarımız bizi çok yarılıyor. Siyaset ile depremzedeleri birbirine karıştırmamaları gerekiyor. Yardım Allah rızası için yapılır. Zaten karşılığını bekliyorsan, bu yardım değil. Bu borç vermek ya da tefeciliktir. Zaten devletimiz yeterince yardım yapıyor. AK Parti hükümeti burada kalkıp kimseye oyunu, görüşünü sormadı. Herkese yardım etti. Böyle de olması gerekiyordu. Devletimiz sağ olsun herkese eşit davrandı. Hiçbir ayrımcılık yapılmadı” şeklinde konuştu.
Yıldız Özleblebici


#Hatay
#depremzede
#seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu oy oranları