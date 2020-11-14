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Gündem Depremzedelerin battaniyelerini satan kişinin savunması şoke etti Halkın hizmetine sunuyorum
İZMİR

Depremzedelerin battaniyelerini satan kişinin savunması şoke etti: Halkın hizmetine sunuyorum

İzmir'de depremzedeler için kullanılan AFAD battaniyelerini satarken görüntülenen kişinin, Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere konuşan Özçakı, deprem bölgesinden yaklaşık 3 bin battaniye aldığını, bunların 15-20 tanesinin AFAD'a ait olduğunu söyleyerek, "Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi ben geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 liraya, 100 liraya 150 liraya battaniye alamayacak olanlara, 10 liraya, 15 liraya battaniye temin ediyorum" sözleri 'pes' dedirtti.

Haber Merkezi DHA
Battaniyeleri satan Zeki Özçakı'nın savunması şoke etti.
Battaniyeleri satan Zeki Özçakı'nın savunması şoke etti.

İzmir'de, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda yardım kuruluşu depremzedelere barınma, giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Deprem bölgelerinde ücretsiz dağıtılan AFAD battaniyelerini parayla satan bir kişi ise, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişinin Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu belirlendi.

İzmir'deki deprem bölgesinde dağıtılan erzakları toplayıp marketinde satmıştı: Tutuklandı
GÜNDEM
İzmir'deki deprem bölgesinde dağıtılan erzakları toplayıp marketinde satmıştı: Tutuklandı

'Üç bine yakın battaniye aldım"


Gazetecilere konuşan Zeki Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı; 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın?' dediler. Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL fark koyup satıyorum. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları poşet poşet alıp satan kişi kamerada
OYNAT 00:59
İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları poşet poşet alıp satan kişi kamerada
İzmir, Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremle sarsılmış çok sayıda bina yıkılmıştı. Depremde şu ana kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bölgede depremzedelere yardımlar da anında ulaştırılmaya başlandı. Bir kişinin, defalarca bu yardım malzemelerinden alıp, büfesinde sattığı ortaya çıktı. Görenlerin 'bu kadar da olmaz' dediği o görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


'Atık malzemeleri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum'


Özçakı, battaniyeleri sattığı bölge olan Basmane'nin işçi kesimi olduğunu, Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek, "80 lira 100 lira verip battaniye alacak halleri yok. Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi, geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 liraya 100 liraya 150 liraya battaniye alamayacak şahıslara, burada 10 liraya 15 liraya battaniye temin ediyorum. Bunları buraya kendi aracımla getirdim. Sadece battaniyeleri aldım, çünkü bunlar para yapıyor. Halıları, yastıkları genelde yırtık olduğu için almıyorlar. Ama battaniyeleri yıkayıp kullanıyorlar" diye konuştu.

Depremzelere dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya kalkıştı
GÜNDEM
Depremzelere dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya kalkıştı

'Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın'


3 bine yakın battaniyenin içinden çıkan 15-20 tane AFAD yazılı battaniyenin elinden alındığını dile getiren Özçakı, "Depremden sonra kurulan çadırlara tüm Türkiye olarak hem devletimiz hem de milletimiz yardım etti. Depremzedeler 15-20 gün bu çadırlarda barındı. Çadırların bir dahaki sefere de kullanılması için boşaltılması gerekiyor. Sonra da o çadırların içleri boşaltılıyor. Çadırdaki eşyalar da belediye ekipleri tarafından atık bölgesi dediğimiz yere atılıyor. Bunlar çöp bölgesinden toplanıyor. Plastiği, naylonu, kartonu nasıl toplanıyorsa, bunlar da oradan çıkıyor. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın? Hepsi temiz, tabi ki kullanılmış ve sıfır değil, ama temiz ve kullanılabilir halde. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın" dedi.

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