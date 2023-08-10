Derince'deki TMO silolarının patlaması sonrası buğdayın taşınması için ihaleye çıkıldı

​TMO ait silolarda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Patlamada 60 silodan 13'ü de zarar gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürlüğü, siloların zarar görmesinin ardından 6 bin 500 ton ekmeklik buğdayın kara yolu ile 12 kilometre mesafedeki başka bir limandaki depoya taşınması için ihaleye çıktı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından taşıma işlemlerine başlanması bekleniyor.