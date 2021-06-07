‘Dersim katliamını unutmadık’ diyen Sarıbal’ın CHP’den ihracı gündemde değil

CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımı parti içinde tartışmalara neden oldu. Atatürk'ün hedef alındığını ifade eden bazı vatandaşlar, Sarıbal'a 'Git HDP'ye katıl' diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendisinin böyle bir tweet atmayacağını vurgulayarak, 'Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik.' dedi.