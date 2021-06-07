Gündem Dersim katliamını unutmadık diyen Sarıbalın CHPden ihracı gündemde değil
POLİTİKA

‘Dersim katliamını unutmadık’ diyen Sarıbal’ın CHP’den ihracı gündemde değil

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması sonrası CHP’liler parti yönetimine mektup yazarak Sarıbal’ın ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası, işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya “Bu konu gündemimizde yoktu” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Dersim katliamını unutmadık’ diyen Sarıbal’ın CHP’den ihracı gündemde değil
Faik Öztrak

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Unutmadık, asla unutmayacağız. Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” mesajı partide tepkilere yol açmıştı.

Partililer ihracını istemişti

CHP’li 16 eski bakan ve vekil, parti yönetimine Sarıbal’ın ihracını istedikleri bir mektup göndermişti.

CHP MYK toplantısı sonrası bu durum parti sözcüsü Faik Öztrak’a hatırlatıldı ve “Sarıbal’ın tweeti değerlendirildi mi, işlem yapılacak mı?” sorusu yöneltildi.

Öztrak: Gündemimizde değildi

“Bu konu MYK’nın gündeminde yoktu” yanıtını veren Öztrak, Sarıbal’ın ihraç edilmeyeceğinin mesajını verdi.

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CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
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CHP'li Özel: Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın 'Dersim katliamı' paylaşımı parti içinde tartışmalara neden oldu. Atatürk'ün hedef alındığını ifade eden bazı vatandaşlar, Sarıbal'a 'Git HDP'ye katıl' diyerek tepki gösterdi. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendisinin böyle bir tweet atmayacağını vurgulayarak, 'Biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak Dersim ile helalleştik.' dedi.


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