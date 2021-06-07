‘Dersim katliamını unutmadık’ diyen Sarıbal’ın CHP’den ihracı gündemde değil
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın Dersim katliamını “Unutmadık unutmayacağız” notuyla anması sonrası CHP’liler parti yönetimine mektup yazarak Sarıbal’ın ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrası, işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya “Bu konu gündemimizde yoktu” cevabını verdi.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, “Unutmadık, asla unutmayacağız. Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” mesajı partide tepkilere yol açmıştı.
Partililer ihracını istemişti
CHP’li 16 eski bakan ve vekil, parti yönetimine Sarıbal’ın ihracını istedikleri bir mektup göndermişti.
CHP MYK toplantısı sonrası bu durum parti sözcüsü Faik Öztrak’a hatırlatıldı ve “Sarıbal’ın tweeti değerlendirildi mi, işlem yapılacak mı?” sorusu yöneltildi.
Öztrak: Gündemimizde değildi
“Bu konu MYK’nın gündeminde yoktu” yanıtını veren Öztrak, Sarıbal’ın ihraç edilmeyeceğinin mesajını verdi.