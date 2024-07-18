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Destici'den sokak köpeği mağduru ailelere saldıran CHP, DEM ve TİP'li milletvekillerine tepki: Büyük çirkinlik!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mehra Melin Pınar'ın annesiyle muhalefet milletvekilleri arasında yaşananlara ilişkin, "Her fırsatta milletin sorunlarının takipçisi olduğunu iddia edenlerin evladını kaybetmiş bir anneye, çocuğu ölümden dönmüş babaya saldırması ve hakaret etmesi ayıptır ve büyük bir çirkinliktir." değerlendirmesinde bulundu.

07:59 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:17 - 18/07/2024 Perşembe
AA
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
Destici, sosyal medya hesabından
"Bu kadar vicdansızlık olmaz"
notuyla paylaştığı mesajda, milletin vekili olduğunu iddia eden vekillerin kendi belediyelerinin ihmali sonucu acı bir şekilde evladını kaybetmiş bir anneye, babaya hakaret ettiğini, üzerine yürüdüklerini, üstelik bunu milletin meclisinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Her fırsatta milletin sorunlarının takipçisi olduğunu iddia edenlerin evladını kaybetmiş bir anneye, çocuğu ölümden dönmüş babaya saldırması ve hakaret etmesi ayıptır ve büyük bir çirkinliktir"
ifadesini kullanan Destici, şunları kaydetti:
  • "Başıboş sokak köpeği sorunun çözümüne karşı olmaları halktan ne kadar kopuk ve uzak olduklarının da bir göstergesidir. CHP, DEM ve TİP bu kanunun geçmesine engel olurlarsa bu saatten sonra başıboş sokak köpeği kaynaklı yaralanmaların, kuduzun ve ölümlerin tek sorumlusu olacaklardır."


Olay

Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmeleri esnasında kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki göstermişti.

Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirmişti.


CHP’li ve TİP’li vekiller başıboş sokak köpekleri tarafından çocuğu parçalanan Yılmaz’ı komisyondan kovdu: Acılı baba gözyaşlarına hakim olamadı

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda; sokak köpeklerinden kaçtığı sırada kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’dan sonra, Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da CHP, TİP ve DEM’li milletvekillerinin sözlü saldırısına uğradı. Muhalefet milletvekillerinin Yılmaz’a, “Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor servisle gidiyorlar, çocukları alet etme, sen kimsin?” ifadeleriyle sözlü saldırıda bulunmasının ardından acılı baba sinir krizi geçirdi. Baba Halil Yılmaz, “Benim çocuğun diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım” dedi. Gözyaşları içinde kalan baba Yılmaz’ı diğer milletvekilleri salondan çıkarmaya çalıştı. O anlarda ise CHP’li vekillerin baba Yılmaz’a “Çık dışarı” diyerek bağırdığı görüldü.


#Mustafa Destici
#BBP
#sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi
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