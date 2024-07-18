Destici'den sokak köpeği mağduru ailelere saldıran CHP, DEM ve TİP'li milletvekillerine tepki: Büyük çirkinlik!

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifine dair TBMM’de gerçekleşen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda; sokak köpeklerinden kaçtığı sırada kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar’dan sonra, Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da CHP, TİP ve DEM’li milletvekillerinin sözlü saldırısına uğradı. Muhalefet milletvekillerinin Yılmaz’a, “Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor servisle gidiyorlar, çocukları alet etme, sen kimsin?” ifadeleriyle sözlü saldırıda bulunmasının ardından acılı baba sinir krizi geçirdi. Baba Halil Yılmaz, “Benim çocuğun diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek. Ben Allah’a çocuğumu alsın diye yalvardım” dedi. Gözyaşları içinde kalan baba Yılmaz’ı diğer milletvekilleri salondan çıkarmaya çalıştı. O anlarda ise CHP’li vekillerin baba Yılmaz’a “Çık dışarı” diyerek bağırdığı görüldü.