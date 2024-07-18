Destici'den sokak köpeği mağduru ailelere saldıran CHP, DEM ve TİP'li milletvekillerine tepki: Büyük çirkinlik!

- "Başıboş sokak köpeği sorunun çözümüne karşı olmaları halktan ne kadar kopuk ve uzak olduklarının da bir göstergesidir. CHP, DEM ve TİP bu kanunun geçmesine engel olurlarsa bu saatten sonra başıboş sokak köpeği kaynaklı yaralanmaların, kuduzun ve ölümlerin tek sorumlusu olacaklardır."
Olay
Antalya'da 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin görüşmeleri esnasında kızının ayakkabılarını havaya kaldırarak teklife karşı çıkan muhalefet milletvekillerine tepki göstermişti.
Bazı muhalefet milletvekilleri de ayağa kalkarak Pınar'ın sözlerine tepkilerini dile getirmişti.