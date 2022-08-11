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ANKARA

Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası: 40 bin kişiyi mağdur etti

Ankara'da üç katı kazanç vaadiyle 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen Deterjanpazarı Com firmasının önünde toplanan yüzlerce vatandaş, dolandırıldıklarını söyleyerek firmaya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası: 40 bin kişiyi mağdur etti
Deterjanpazarı.com firması.

Son günlerde artan dolandırıcılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Banyo topu yapmaları için insanlara hammadde satarak geri alımlarda üç katı kazanç vaat eden Deterjan pazarı Com firmasının geri ödemeleri yapmadığı ve sahibinin de ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

  • Ünlü isimleri reklamlarında oynatan 'Deterjan Pazarı' şirketinin web sitesine de ulaşılamaması üzerine sisteme üye olan vatandaşların endişesi iyice arttı.


YÜZLERCE KİŞİ FİRMANIN ÖNÜNDE TOPLANDI

Sisteme dahil olarak kazanç elde etmeye başlayan 40 bin üyenin bazıları, son aylarda almaları gereken ücretlerin ödemesinin yapılmadığını, ürünleri satın alan kimse olmadığını ve yetkililere ulaşamadıklarını iddia ederek Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'ndeki fabrika önünde toplandı.

Fabrika önündeki yüzlerce vatandaş kolilere zarar vererek, yönetim ofisine çıkmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanda önlem aldı.

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