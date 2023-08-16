DEVA Partili İdris Şahin: İmamoğlu'nun kafası karışık net bir duruşu yok

"Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük. İşin açıkçası henüz net bir duruş tabi ki ifade edemedi, doğaldır. Şu an itibarıyla mevcut belediye başkanı. Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir. Henüz bu karar açıklanmadan kendisinin yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden bizim bir duruş sergilememiz DEVA Partisi açısından yanlış olur. Tabi ki 4 yılı aşkın süredir İstanbul'a belediye başkanlığı yapıyor. İmamoğlu, adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi."