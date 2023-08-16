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DEVA Partili İdris Şahin: İmamoğlu'nun kafası karışık net bir duruşu yok

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP Genel Başkanlığına oturmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan ve daha sonra çark eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. "İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük." diyen Şahin, "Adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi" dedi.

22:50 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DEVA Partili İdris Şahin, adaylık konusunda net olamayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

DEVA Partili İdris Şahin, adaylık konusunda net olamayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geride kalan gün Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.

CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı
CHP'de değişim rüzgarı kısa sürdü: Ekrem İmamoğlu İBB adaylığına yeniden göz kırptı

CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı. İmamoğlu'nun rotayı CHP genel başkanlık koltuğundan İBB adaylığına çevirmesi kulislerde, "CHP'deki değişim rüzgarı delege duvarına çarparak sona erdi, İmamoğlu havlu attı" yorumlarına neden oldu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından partinin yenilginin sorumluluğunu üstlenemediğini belirten İmamoğlu, "CHP, ikinci parti olmakla övünmemeli. Asla durumu idare edemez" dedi.

DEVA Partili İdris Şahin: İmamoğlu'nun kafası karışık net bir duruşu yok

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP Genel Başkanlığına oturmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan ve daha sonra çark eden Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
"İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük."
diyen Şahin,
"Adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi"
dedi.


"Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir"

Şahin'in TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük. İşin açıkçası henüz net bir duruş tabi ki ifade edemedi, doğaldır. Şu an itibarıyla mevcut belediye başkanı. Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir. Henüz bu karar açıklanmadan kendisinin yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden bizim bir duruş sergilememiz DEVA Partisi açısından yanlış olur. Tabi ki 4 yılı aşkın süredir İstanbul'a belediye başkanlığı yapıyor. İmamoğlu, adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi."





#Ekrem İmamoğlu
#İdris Şahin
#DEVA Partisi
#CHP
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