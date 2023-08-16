DEVA Partili İdris Şahin, adaylık konusunda net olamayan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
CHP’de seçim sonrası başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Geride kalan gün Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına göz kırptı.
DEVA Partili İdris Şahin: İmamoğlu'nun kafası karışık net bir duruşu yok
"Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir"
"Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük. İşin açıkçası henüz net bir duruş tabi ki ifade edemedi, doğaldır. Şu an itibarıyla mevcut belediye başkanı. Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir. Henüz bu karar açıklanmadan kendisinin yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden bizim bir duruş sergilememiz DEVA Partisi açısından yanlış olur. Tabi ki 4 yılı aşkın süredir İstanbul'a belediye başkanlığı yapıyor. İmamoğlu, adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi."