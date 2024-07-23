Devlet Bahçeli: Biden'ın gidişi müjde Netanyahu'nun gidişi de ikinci müjde olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.





Gündeme dair önemli mesajlar veren Bahçeli, CHP'nin normalleşme çağrısının bir zehir olduğunu belirterek Özgür Özel'in bölücü bir dil kullandığını ifade etti.





Konuşmasında Kıbrıs konusuna geniş bir bölüm ayıran Bahçeli, Rum tarafının çözümü sabote ettiğini belirterek KKTC'nin mutlaka tanınması gerektiğini söyledi.





ABD seçimlerine de değinen Bahçeli, Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesini bir müjde olarak değerlendirirken sıranın Netanyahu'ya geldiğini belirtti.





İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;





Toplantımızın başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynayanlar tehlikeli provokasyonları sahneye sürmekte. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin kukla olarak hizmet ettiği Biden'ın yarıştan çekilmesi etkileri olacak gelişmedir.





Cumhurbaşkanımızın devirme planı yapanlar tasfiye olmakta. Kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları berhava edilmiştir. Hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.





"CHP'nin şifreleri PKK'nın elindedir"





DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elindedir. Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. bu günlerde CHP liderinin Kürtler ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz ifadesi bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta. CHP Şifreleri DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.





Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir.





Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.





"Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermekte"





Karamsar tablo çizenler gerçek manada Türkiye'nin gücünü kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP başkanının tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketleri ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir.





Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir.





Ekonomi hızla ilerliyor. Emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesi ilk sıradadır. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Gündemi değiştirme hevesi de kursaklarında kalmaktadır.





"Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır"





Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.





Sanmasınlar ki bebeklerimize, kadınlarımıza, soydaşlarımıza yapılan saldırıları aklımızdan çıkardık. Askeri çıkarma Kıbrıs Türk'lerinin hürriyetini, can ve mal güvenliğini esas almıştır. Yakıp yıkan EOK çetelerine karşı Türk'ler gelerek soydaşlarına hayat vermiştir. Osmanlı şamarı yüzlerine inmiştir.





"Yunan savunma bakanının ifadeleri küstahlık"





Yunan savunma bakanının ifadeleri kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur.





"Kıbrıs Türk devleti tanınacaktır"





Kıbrıs davasının arkasındayız. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. günü ve saati geldiğinde Kıbrıs Türk devleti tanınacaktır. Başka alternatif kalmamıştır. Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükselişi demektir. İki devletimiz olsa da milletimiz tektir. Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan başka bir şey değildir.





SORU-CEVAP





Biden'ın adaylıktan çekilmesi





- Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de ikinci müjde olacaktır.





Sokak hayvanları düzenlemesi





- Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı her yanlışın karşısında durur. MHP üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin.





MHP'ye yönelik ithamlar





- Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Ama televizyonda ayrıldığımız şahsiyetler var. Takip altındayız. Şu listede kimin hangi saatte, ne konuştukları, kimlerle konuştukları... Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde de eyleme geçecektir.





Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacak. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, iftira ediyorlar. Olayları saptırıyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir.







