Devlet Bahçeli: Dış güçlerden medet umanlar sonunuz uçurumdur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye üzerinde plan yapanlar, dış güçlerden medet umanlar, alayınızı uyarıyorum; girdiğiniz yolun sonu uçurumdur. Cumhur İttifakı düşmeden bu milleti bölemezsiniz. "Yaparım" diyen varsa hodri meydan. Türkiye düşmanlarına maşalığa talip olanlar hesap verir.

CHP-HDP görüşmesi sonrası basın toplantısı CHP kurnazlığından yapılamadı. HDP kendi çalıp oynadı. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarıda ne sen beni ne ben seni tanımıyoruz.

Üzerinizi örtecek ayıbınız yoksa çıkın ortaya. Ne yapacaksanız açık açık yapın. CHP Genel Başkanı kapalı siyaset devlet anlayışını terk etmelidir. HDP, CHP ve İYİ Parti arasındaki yasak ilişkinin bir bedeli olmalıdır.

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Bizim hedeflerimiz, 2023'deki Cumhurbaşkanı adayımız bilinmektedir. Allah'a şükürler olsun ki saklayacak, gizleyecek, korkacak hiçbir açığımız, hiçbir zaaf veya yanlışımız yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızla ihtiyaç hasıl olduğunda görüşürüz, konuşuruz, ülke meseleleri hakkında fikirlerimizi paylaşırız. Aramızda pazarlık yok, ihtilaf yok, utanacağımız bir konumuz yok.

HDP ve CHP'yi ayırt etmekte zorlanmaktayız. CHP'ye bakınca Atatürk'ü görmemiz gerekirken, onun değerlerine düşman kesilenleri görüyoruz. Bu gidişle CHP'nin HDP tarafından asimile edilmesi, sömürge partisine dönüştürülmesi sanarım kaçınılmazdır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi devlet içinde devlet tek değildir. Eğer belediye dış finansman kullanacaksa bunun onay merci Hazine Bakanlığı'dır. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu sorumsuz açıklamayla Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışmaktadır?

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"Katil polis" demek esnafa saldırmak, sivillere sataşmak ifade özgürlüğünün neresine sığmaktadır. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın" diyor. Anneler, çocuklarınızı ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun eline bırakmayın.

Terör örgütü ile iltisaklı olan öğrenci değil suçludur. Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne düzeneği kuran, buradan bir halk hareketi çıkar mı diye bekleyen kim varsa alçak bir projenin figüranıdır.

Twitter paylaşımlarıma kısıtlama getirdi. Demek ki doğru yoldayız, isterse mesajlarımı kaldırsınlar. Sırtlarını ajanlara, karanlık çevrelere dayamış olanlar, başı ezilmesi gereken yılanlardır.

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