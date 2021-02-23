Devlet Bahçeli: Herkesi Türk gençliğine sahip çıkmaya çağırıyorum

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında üniversiteler üzerinden sergilenmek istenen oyuna dikkat çeken Bahçeli, gençlere seslendi. Bahçeli'nin konuşması şöyle:

"Üniversiteler üzerinde oynanan oyunlar deşifre oldu"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları tüm çıplaklığı ile deşifre etmiştir. Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgah kuranlar bunun bedelini ödemelidir.

OYNAT 03:12 Devlet Bahçeli'den gençlere çağrı: Diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gençlere seslenen MHP Genel Başkanı Bahçeli ''Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim. Ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Hücre evine yollayacak tek bir evladımız yok"

Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek ne hücre evine yollayacak ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur.

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Eyvah gençliğim dememek için herkesi Türk gençliğine sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu çağrı birliğe ve beraberliğe çağrıdır.

Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Hain çevrelerce kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki siyasi partiler de yer aldı.

Yasa dışı akımlar, terörizmin ajanları, emperyalizmin maşaları gençlerin peşindedir. Kafeslemenin emelindedir. Sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz; bir anlık öfke ile gençliğinizi heba etmeyin. Üniversite kapılarında dolduruşa gelmeyin.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/xPvjnhm541 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 23, 2021