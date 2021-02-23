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POLİTİKA

Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli’nin konuşması şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar, Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları tüm çıplaklığı ile deşifre etmiştir. Devşirdikleri kişilerin eline silah tutuşturanlar, üniversitelere tezgah kuranlar bunun bedelini ödemelidir.

Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Çünkü bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da bir sonuç çıkmayacağını düşünüyoruz. Milleti bir görüyor, adına Türk milleti diyoruz.

Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Onlar bizim her şeyimizdir ne oy kaygısına ne siyasi tartışmalara ne de basit çıkar hesaplarına hapsedilemeyecek mümtaz değerlerimizdir.

Ayrıntılar geliyor...

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