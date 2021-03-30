Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

MHP 52 yıldır pek çok badireyi aşarak bugünlere ulaştı. İlk sallantıda yoldan sapanlardan olmadık. Gayemiz daha güçlü bir Türkiye ve daha kudretli bir devlettir. Tuzakları bozarak davamızı sürdürüyoruz.

Stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir.

Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir.

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Bugünkü şartlarda bölücülerle, terör örgütleriyle emel ve hedef birlikteliği içinde olanlar geçmişten ders çıkarmalıdır.

Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. MHP, bu kanayan yaraya yabancı başkentlerinin prizmasından bakamaz. Kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez.

(İstanbul Sözleşmesi) Bir istismar kampanyası devrededir. Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor. Yürütülen tartışmalar esef veren bir boyuta ulaşmıştır. Sinsi propagandaların körüklendiği açıktır. Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek cehalettir. İmzalamak kadar çıkmak da haktır. CHP yönetimi parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak suyu bulandırmaktadır.

CHP, konu HDP oldu mu kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu "HDP'ye dokundurmam" diyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya engel olamayacaktır. Kılıçdaroğlu, yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda. İhanete ortaksın demektir.

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(Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik) TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.

Ayrıntılar geliyor...