Bahçeli stratejik hedefleri sıraladı: Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlılığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkacağız"

Stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına, daha doğrusu kökleşmesine hizmet etmektir.

"Yeni anayasa ikinci stratejik hedefimiz"

Sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa hazırlığı ikinci stratejik hedefimizdir.

Çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi ve moral değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası üçüncü stratejik hedefimizdir.

Cumhur İttifakı'nın varlığı içinde terörle amansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak dördüncü stratejik hedefimizdir.

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Hem ülkemizde, hem de küresel ve bölgesel zeminde diyalog, barış, huzur, sükunet ve istikrar beşinci stratejik hedefimizdir.

Uygur Türkleri mesajı

Uygur Türklerinin hüznü yüreğimizdedir. MHP, bu kanayan yaraya yabancı başkentlerinin prizmasından bakamaz. Kimse bize Türklük konusunda söz söyleyemez.

Kadın hakları sözleşmeden ibaret değil

(İstanbul Sözleşmesi'nin feshi) Bir istismar kampanyası devrededir. Sorumsuz bir istismar kampanyası yürütülüyor. Yürütülen tartışmalar esef veren bir boyuta ulaşmıştır. Sinsi propagandaların körüklendiği açıktır.

Kadın haklarını yalnızca sözleşmeye bağlı görmek cehalettir. İmzalamak kadar çıkmak da haktır. CHP yönetimi parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak suyu bulandırmaktadır.

Kılıçdaroğlu'na HDP eleştirisi: İhanete ortaksın

CHP, konu HDP oldu mu kahredici bir üslup takınmaktadır. Kılıçdaroğlu "HDP'ye dokundurmam" diyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin önünde zırh olması işleyen hukuki süreci durdurmaya engel olamayacaktır. Kılıçdaroğlu, yasak ilişkiyi resmileştirme arzusunda. İhanete ortaksın demektir.

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Harp Okulları Yönetmeliğinde değişiklik

TSK'nın töhmet altında bırakılması, irticai tehditlerin odağı haline geleceğinin yüzsüzce ifade edilmesi tepeden tırnağa kara propagandadır.

Erken seçim açıklaması

(Sonbaharda seçim olur) diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır.