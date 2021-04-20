Devlet Bahçeli: Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Meclis'e gelen fezlekeler karara bağlanmalı"

Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Meclis'e gelen fezlekelerin bir an önce karara bağlanması gerekir.

CHP ve İYİ Parti'ye yeni anayasa çağrısı

Türkiye'nin yeni, sivil, nitelikli, geniş katılımlı tüm düşünce ve eğilimleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı var. Gelin yeni anayasayı beraber yapalım. Darbe anayasasından milletimizi kurtaralım.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Densiz Dendias'ın kriz çıkartmak için gönderildiği anlaşılmıştır. Haddini bildiren Sayın Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Yunanistan, Akdeniz'in güvenliğini tehdit ediyor. Yunanistan aklını başına almazsa boynundan olacaktır. Görüldüğü kadarıyla tarihten hiç ders almamışlar.

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Muhalefete '128 milyar dolar' cevabı

128 milyar doları bırakın da emekli amirallerin bildirisinin hesabını verin. Aradığınız para devletin kasasında peki siz neredesiniz? Alayınız işin içinde. 104 emekli amiralin bildirisi karanlık planın ilk halkasıdır.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milletine gücü yetmeyenlerin yeni çabaları beyhudedir. Hiç bir örgüt uzantısının Meclis'te yeri olamaz.https://t.co/dZREwc653y — Yeni Şafak (@yenisafak) April 20, 2021