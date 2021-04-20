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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Terörizme yardım ve yataklık edenlerin Gazi Meclis'te yeri olamaz" diyerek TBMM'ye gelen fezlekelerin bir anca önce karara bağlanması çağrısında bulundu. Konuşmasında yeni anayasa için CHP ve İYİ Parti'ye de seslenen Bahçeli, "Gelin yeni anayasayı beraber yapalım. Darbe anayasasından milletimizi kurtaralım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli: Meclisteki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

"Meclis'e gelen fezlekeler karara bağlanmalı"

Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Meclis'e gelen fezlekelerin bir an önce karara bağlanması gerekir.

CHP ve İYİ Parti'ye yeni anayasa çağrısı

Türkiye'nin yeni, sivil, nitelikli, geniş katılımlı tüm düşünce ve eğilimleri kapsayacak bir anayasaya ihtiyacı var. Gelin yeni anayasayı beraber yapalım. Darbe anayasasından milletimizi kurtaralım.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki

Densiz Dendias'ın kriz çıkartmak için gönderildiği anlaşılmıştır. Haddini bildiren Sayın Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Yunanistan, Akdeniz'in güvenliğini tehdit ediyor. Yunanistan aklını başına almazsa boynundan olacaktır. Görüldüğü kadarıyla tarihten hiç ders almamışlar.

Muhalefete '128 milyar dolar' cevabı

128 milyar doları bırakın da emekli amirallerin bildirisinin hesabını verin. Aradığınız para devletin kasasında peki siz neredesiniz? Alayınız işin içinde. 104 emekli amiralin bildirisi karanlık planın ilk halkasıdır.

Devlet Bahçeli: Densiz Dendias parmak sallayayım derken, Türk pençesini yemiştir
OYNAT 01:27
Devlet Bahçeli: Densiz Dendias parmak sallayayım derken, Türk pençesini yemiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye ziyaretindeki tutumunu eleştirdiği Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a tepki gösterdi. MHP lideri, 'Densiz Dendias'ın ağzının payını veren, haddini bildiren ve gevşeyen ayarlarını sıkıştıran Dışişleri Bakanımız sayın Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye'nin itibar ve saygınlığını gölgelemeyi aklından geçiren Yunan bakan sert kayaya çarpmış, parmak sallayayım derken Türk pençesini yemiştir.' ifadelerini kullandı.

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